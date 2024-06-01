KTTB, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bunun “gelecek fırsatı kaybı, maddi zorluklar ve sağlık risklerine” neden olacağını, anne ve çocukların yaşamlarını olumsuz etkileyeceğini ifade eden KTTB, “Ülkemizdeki adölesan anneliğinin önüne ancak eğitim ve çocuklara haklarını öğreterek geçebiliriz.” denildi.

KTTB Genel Sekreteri ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda dünyadaki tüm çocukların barışı; güvenli yaşamayı; sağlıklı büyümeyi; etkin, yeterli, kaliteli bir eğitimi; sağlık imkanlarına erişimi ve sevgiyle büyümeyi hak ettiği vurgulandı.

Mesajda 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün çocukların haklarını savunmak ve onlar için daha iyi bir geleceğe ulaşabilmek için önemli bir gün olduğu kaydedildi.

“Her çocuğun oyun oynayabileceği, eğitim alabileceği, etkin sağlık hizmetlerine ulaşabileceği ve ailesiyle birlikte huzur, barış içinde yaşayabileceği güvenli, mutlu bir dünya hayal ediyoruz. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için bireyler, toplumlar ve devletler olarak birlikte hareket etmeliyiz.” denilen açıklamada, Filistin’de, Gazze’de, Ukrayna’da yaşanan savaş ve ölümlerin sonucunda en fazla ezilenin ve yara alan çocuklar olduğu vurgulandı. Açıklamada, Gazze’de Refah’da dünyanın gözü önünde yaşanan katliamda en büyük, en derin ve en kalıcı acıyı çocukların yaşadığı da belirtildi.

Çocukların geleceğin en değerli hazineleri olduğu vurgulanan açıklamada, “Çocuklarımıza damları yıkılmayan okullar, eşit, modern eğitim, sağlık ve sosyal olanaklar sağlamak ‘yöneticilerimizin’ ve bizlerin sorumluluğu, görevidir. Maalesef KKTC’de her çocuğun eşit eğitim, sağlık, güvenlik ve diğer sosyal, ekonomik olanaklara erişimi yoktur. Artan toplumsal eşitsizlik, çocukları daha da derinden etkilemektedir. Herkesi etkileyen ekonomik krizden, özellikle dar gelirli aileler çok daha ağır ve derinden etkilenmiştir. Artan temel gıda fiyatları, ailelerin çocuklarının eğitim giderlerinden kesintiye gitmesine ve çocuklarının dengeli beslenme ihtiyaçlarını karşılayamama noktasına getirmiştir. Bu durumun çocukların geleceğini olumsuz etkileyeceği açıktır.” ifadelerine yer verildi.

Kamusal eğitim ve sağlığın güçlendirilmesinin istendiği açıklamada, sağlık ve eğitim için nüfusa uygun, gerçekçi planlama yapılması, personel ve alt yapı eksikliklerinin ivedilikle giderilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bugün, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde, çocuklarımızın mutluluğu ve güvenliği için barış içinde, eşit sağlık, eşit eğitim ve sağlıklı beslenme olanaklarını çocuklarımıza sağlamak için kararlılıkla çalışmalı, sonuç alıcı çabalar göstermeliyiz. Vurgulamak isteriz ki, tüm dünya çocukları barışı, güvenli yaşamayı, sağlıklı büyümeyi, etkin, yeterli ve kaliteli bir eğitim ve sağlık imkanlarına erişimi, sevgiyle büyümeyi hak eder. Birlikte, daha güzel bir dünya mümkün.” ifadeleri kullanıldı