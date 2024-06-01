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14. Lefke Ceviz Festivali yarın yapılacak

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Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği iş birliğinde ve Telsim katkılarıyla düzenlenecek 14. Lefke Ceviz Festivali yarın yapılacak.

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14. Lefke Ceviz Festivali yarın yapılacak
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Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği iş birliğinde ve Telsim katkılarıyla düzenlenecek 14. Lefke Ceviz Festivali yarın yapılacak.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak düzenlenen Lefke Ceviz Festivali, saat 09.30’da kortejle başlayacak. Gün boyu sürecek festivalde, okulların etkinlikleri, sergiler, doğa yürüyüşleri, Lefke tanıtım yürüyüşü,  "Cevizli Ürünler Yarışması" ve halk dansları yer alacak.
Festivalde yapılması planlanan konserler, araştırmacı yazar Dr. Nazım Beratlı' ın vefatı nedeniyle iptal edildi.
 
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