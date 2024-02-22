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KTSO üyeleri Dubai’de

KTSO üyeleri Dubai’de… “İkili görüşmeler yeni ihracat alanları bulunmasına büyük katkı sağlıyor”

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KTSO üyeleri Dubai’de
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na katılan firmaların potansiyel alıcılarla görüştüğünü belirterek, “İkili görüşmeler sanayicilerimizin yeni ihracat alanları bulmasına katkı sağlıyor” açıklamasında bulundu.
Odanın açıklamasında,  Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Türk iş konseylerinin organizasyonuyla yapılan çalışmada, potansiyel alıcıların stantları tek tek ziyaret ederek, görüştüğü aktarıldı.



-Makedonya Abu Dabi Elçisi Memedi de stantları dolaştı


Öte yandan Makedonya Abu Dabi Elçisi Abdulkadar Memedi’nin Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş eşliğinde stantları tek tek dolaştığı da kaydedildi.

Büyükelçi Memedi’nin ürünler ve üretim hakkında bilgi aldığı, Makedonya’nın ithal ettiği ürünler hakkında da sanayicileri bilgilendirdiği belirtildi.
 
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