KTSO: “Ülkeye sahip çıkmanın yolu, üretime ve üretene sahip çıkmaktan geçer”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutluyor.

“Zaman artık yerli üretime ve üreticiye sahip çıkma zamanıdır” diyen oda, pandemi sonrası ekonominin çarklarının tekrardan dönmeye başladığı bu yeni dönemde birçok ülkede tüketici alışkanlıkları üzerine yapılan çok sayıda araştırmanın, tüketicilerin kendi ülkelerinde üretilen ürünleri tüketme eğilimi içerisinde olduklarını gösterdiğine işaret etti.“İşte bizim de bu anlayış düzeyinde olmamız ve alışkanlıklarımızı buna göre yeniden gözden geçirmemiz gerekmektedir” diyen Kıbrıs Türk Sanayi Odası, “Ülke insanı üretiyor. Hem de her şeye rağmen üretiyor” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:“Kaliteli üretiyor, hesaplı üretiyor ve dünyada üretilen muadil birçok ürünle aynı kalitede üretiyor. KKTC ekonomisi, 2022 yılında da 2,1 milyar dolar dış ticari açığa sahip olmuştur. Bunun sonucunda da ihracatın ithalatı karşılama oranı uzun yıllar ortalaması olarak % 5-8 arasında değişmiştir. Ülkemizin 22 sektörünün temsilcisi olan Kıbrıs Türk Sanayi Odası için bu kabul edilebilir bir oran değildir ve bu da bizim kaderimiz olamaz.-Devlet sanayi politikası oluşturmalıBirçok alanda artık dünya ile rekabet edebilecek kaliteyi yakalamış durumdayız. Geriye bunu devletin de yeni sanayi politikaları oluşturarak desteklemesi kalmıştır.Kıbrıs Türk Sanayi Odası, pazarlama alanında ciddi adımlar atıyor. Üyelerimiz de bu konuda son derece kararlı. Geriye, ülkeyi yönetenlerin sahiplenmesi kalıyor.İnanacağız, başaracağız. Bu ülkenin geleceği için üretmek, yerli üretime sahip çıkmak, daha çok üretmek ve dünya pazarında yer bulmak hedefimiz.Bu hedefe giderken, üreticilerimiz yalnız bırakılmamalı. Biz mücadeleye ve üretmeye ısrarla devam edeceğiz. Üretime sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır. Bu bilincin küçük yaşta yerleşmesi oldukça önemlidir.Sahiplenme, kendin olanı sevme bizleri daha ileriye taşıyacak olan duygulardır. Üretime dayalı toplum bilinci geliştirilmesi bir ülkenin var olduğu topraklarda köklenerek varlığını sürdürmesi güçlü bir gelecek vaadi taşır.Geleceğin kurucuları ise bugünün çocuklarıdır. Ağacın yaş iken eğildiği gerçeğinden hareketle, bugünün üreticileri olarak, çocuklarımıza tüketmekten çok üretmenin önemini anlatmamız ve onlara üretimi sevdirmemiz asli görevimiz olmalıdır.”-Marka değeri yüksek ürün…KTSO, Kıbrıs Türk markalarından oluşan ticari bir lokomotif oluşturmanın ana hedefi olduğunu ifade ederek, bu hedefe ulaşabilmek için üretilen ürünler ve üreticilere sahip çıkılmasını istedi.Kıbrıs Türk markalarının gelişiminin sadece ürettiklerine sahip çıkmakla mümkün olacağını belirten oda, şunları kaydetti:“10 yıl önce elektrik tarifelerinde yüzde 25 olan teşvik oranı bugün uygulanan yanlış teşvik politikası yüzünden yüzde 1-2’lere gerilediğini görmekteyiz. Enerji girdi maliyetlerindeki yüksek oranlar üreticinin rekabet gücünü her geçen yıl için zayıflatmaktadır.Yerli üretim olmadan ekonomik gelişme ve kalkınma tam anlamıyla gerçekleşmez. Bu nedenle tüketim alışkanlıklarımızı bu bilinç üzerinde şekillendirmemiz gerekecektir.Bilinçli tüketici istikrarlı ekonominin temelidir. Pandemi sonrası ekonominin çarklarının yeni yeni tekrardan dönmeye başladığı bu dönemde birçok ülkede tüketici alışkanlıkları üzerine yapılan çok sayıda araştırma tüketicilerin kendi ülkelerinde üretilen ürünleri tüketme eğilimi içerisinde olduklarını göstermektedir. İşte bizim de bu anlayış düzeyinde olmamız ve alışkanlıklarımızı buna göre yeniden gözden geçirmemiz gerekmektedir.Kuzey Kıbrıs'ın orta gelir tuzağından kurtulması için üretkenlik ve katma değer artışına dayalı bir şekilde yerli üretim çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye ihtiyaç vardır. Dönem artık yerli üretime ve üreticiye sahip çıkma dönemidir.”