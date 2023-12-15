Şampiyon Melekler anısına tüm bölgelerde sırası ile yakılan meşaleler, dün Girne’de yandı. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Dr. Fazıl Küçük Çemberinde gerçekleştirilen anmaya, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Yöneticileri ile personeli ve dernek üyeleri katıldı.

Açıklamaya göre törende İsias Otel Davası’nda sanıkların, “olası kast” ile yargılanması talepleri dile getirildi. ‘İsias Ortak Davamız’, ‘Söz Verdik’, ‘Katiller Yargılansın’, ‘Unutmadık Unutmayacağız’ mesajlarının verildiği anmada, Karakaya ve Şenkul birer konuşma yaptı.

-Karakaya: “Adalet için her şeyi yapmaya hazırız”

6 Şubat’ta “canlarımızı en sevdiklerimizi kaybettik” ifadesinde bulunan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, büyük bir adalet savaşı içerisinde olduklarını vurguladı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği aileleri ile tüm Kıbrıs halkının tek yürek olduğuna dikkat çeken Karakaya, kayıplarının adaleti için her şeyi yapmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Bu hafta itibarı ile her Perşembe 17:00 – 19:00 saatleri arasında, 6 ilçede meşalelerin yanmaya devam edeceğine işaret eden Karakaya, Kıbrıs halkının en derin ve yürekten bir şekilde adalet istediğinin altını çizdi.

-Şenkul: “Her daim bu haklı mücadeleye destek olacağız”

Ortada çok açık bir hukuki durumun var olduğuna dikkat çeken Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 6 Şubat sonrası bizzat kendisinin de Adıyaman’a gittiğini ve otel enkazını yerinde gördüğünü belirterek; “neyin ne olduğu gayet açıktı” şeklinde konuştu. Kazanılacak mücadelenin kaybedilen canların acısını bir nebze de olsa hafifletip, insanların içindeki adalet duygusunun güçlenmesini sağlayacağını ifade eden Şenkul, “Girne Belediyesi ve Girne halkı olarak her daim bu haklı mücadelede, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yanında olacağız” mesajını verdi.

