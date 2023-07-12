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KTÖS’ten AKEL’in önerilerine destek

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AKEL’i ziyaret eden KTÖS yönetimi, AKEL’in Kıbrıs Türk toplumu için hazırladığı önerileri olumlu bulduğunu belirtti

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KTÖS’ten AKEL’in önerilerine destek
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “iki toplumlu ilişkileri ileriye taşımak” amacıyla başlattığı ziyaretler çerçevesinde önceki gün Kıbrıs Rum siyasi partilerinden AKEL’i ziyaret etti.
KTÖS heyeti, AKEL Genel Sekreteri Stefanus Stefanu ile görüştü.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, ziyarette “Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’nin uygulamaları ve düzenlemelerinden daha geniş kapsamda yararlanabilmeleri ve Kıbrıs Türk toplumunun eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan vatandaşlık haklarına erişimin kolaylaştırılması için AKEL’e de sorumluluk düştüğünü” aktardı.
Maviş, görüşmede “Kıbrıslı Türklerin yerinin birleşik federal bir Kıbrıs ve AB olduğunu” belirtti.
Maviş, AKEL’in Kıbrıs Türk toplumu için hazırladığı önerileri “olumlu” bulduğunu ifade etti.
Toplantıda, Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş ve öneriler paylaşılırken, Kıbrıslı Türklerin eğitim, kültür ve sosyal alanlarda yaşadığı zorluklar da konuşuldu.
Açıklamada, “Karma evliliklerden doğan çocukların sorunları, Kıbrıs Türk Toplumu’nun Erasmus+ programı dışında kalmasının yarattığı olumsuzlukların tartışıldığı görüşmede, özelde öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve genel anlamda toplumun yaşadığı ekonomik eşitsizlikler de tartışıldı” ifadelerine yer verildi.
 
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