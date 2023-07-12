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Brent petrolün varil fiyatı $79.31 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $79.31 dolar
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Güne $79,25 ile başlayan Brent Petrol, saat 07:58 itibarıyla %0,18 artışla $79,36'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,53, en yüksek $79,40 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,22 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 28.06.2023 tarihinde $71,80 ile son bir ayın en düşük, 12.07.2023 tarihinde ise $79,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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