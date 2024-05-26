Holguin'in görev süresi doluyor

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Ada’ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyareti sonrasında, 6 aylık görev süresinin dolma tehlikesi üzerinde ısrarla durarak, özellikle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i, “prosedürün kilidini açmamakla” suçladığı ifade edildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini istemesine rağmen “prosedürün kilidini açmadığı” ancak BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in 6 aylık görev süresinin de dolmakta olduğu bildirildi.

Alithia “Holguin Cuellar’ın Süresi Doluyor” başlıklı manşet haberinde BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Ada’ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyareti sonrasında, 6 aylık görev süresinin dolma tehlikesi üzerinde ısrarla durarak, özellikle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i, “prosedürün kilidini açmamakla” suçladığını hatırlattı. Bu suçlamaya ne Hristodulidis’ten ne de Rum siyasilerden hiçbir tepki gelmediğine dikkat çekti.

Gazete Holguin’in son ziyareti sonrasında yaptığı, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü tezini savunan “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile uzlaşılamayacağı, Hristodulidis’in ise ne yapması gerektiğini net şekilde biliyor olmasına rağmen müzakerelerin kilidini açmadığı” açıklamasını hatırlattı.

Holguin’in, Ada’daki sıradan vatandaşlarla, örgütlerle ve yabancı hükümetlerle temaslarından da ) her iki taraftaki sivil toplumun Ada’da bir şey olmasını istediği, uluslararası toplumun (Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, AB ve garantör ülke İngiltere de dahil) ve Türkiye ile Yunanistan’ın (Holguin’in) misyonunu desteklediği sonucuna vardığını ekledi.

Hristodulidis’ten “durgun suyu hareketlendirecek, şok etkisi yaratacak ve uluslararası okları Tatar tarafına yöneltecek bir hareket beklendiğini yazan gazeteye göre “BM, her iki tarafın da gerçekten Kıbrıs sorununu çözmeyi istemediğine ikna olmuş görünüyor. AB (Rum tarafının) homurtularını dinlemekten yoruldu, Yunanistan da geleceğini ve Türkiye ile ilişkilerini yeniden kurban etmek, Rumlar ile birlikte homurdanmak ve kaderine ağlamak niyetinde değil.”

Gazete “Lafla ve ‘cek-cak’larla değil ikna edici ve müdahillere, prosedürün sonuna kadar samimiyet garantisi verecek bir hareket yaparak Kıbrıs sorununu yeniden rayına oturtabilecek tek kişinin Hristodulidis olduğunu” yazdı. “Başka bir şey yapmazsa Kıbrıs sorunu unutulacak” vurgusunu yaptı.

Öte yandan Fileleftheros Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC devlet yetkililerinin yurt dışında yoğun varlık göstererek AB’nin de onayıyla eşit uluslararası statü için kapıları çalmakta olduğuna işaret etti.

Tatar’ın, Brüksel’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le aynı düzeyde temaslarda bulunmak istediğini ancak karşılık bulmadığını yazan gazete buna rağmen KKTC’yi siyasi açıdan yükseltme çabalarının başta Azerbaycan olmak üzere Türk cumhuriyetlerinde zemin bulduğunu yazdı. Azerbaycan ile KKTC arasında sıklıkla karşılıklı ziyaret ve temaslar yapılmakta olduğuna işaret etti.

