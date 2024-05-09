KTSO: Yabancıların taşınmaz mal alımı ile ilgili yasa tasarısı hayata geçirilmeli

KTSO, yabancıların taşınmaz mal alımı ile ilgili yasa tasarısının hayata geçirilmesini desteklediğini açıkladı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, yabancıların taşınmaz mal alımı konusunda hazırlanan yasa tasarısının hayata geçirilmesini desteklediğini açıkladı.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, yabancılara taşınmaz mal satışının

Tüm siyasi ve ekonomik örgütlerin, ortak akılla ortaya koyarak oluşturacakları yasanın ne halkı ne de yabancı alıcıları mağdur etmemesini beklemekte oldukları kaydedilen açıklamada, ortaya çıkacak sürdürülebilir bir yasanın hem ekonomiye hem de üretim açısından ülkeye büyük katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, KTSO’nun Müteahhitler Birliği’nin bu konuda oldukça titiz bir çalışma yürütmesini memnuniyetle karşıladıkları kaydedilerek, her yönüyle dikkate alınarak hazırlanacak böylesine bir yasa tasarısının destekçisi olacakları belirtildi.