KTÖS Genel Sekreteri Maviş: “Bütçe rakamları enflasyona yenik düştü”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, “eğitime yeterli bütçe ayrılmadığını” öne sürerek, “Bütçe rakamları, geçmiş yıllara göre Türk lirası bazında artmış görünse de, enflasyona yenik düştü” dedi.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, “okulların ihtiyaçlarının okul aile birlikleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve hayırsever iş insanlarının üzerine yıkıldığını” savundu.

“Devletin okul yapma sorumluluğundan kaçtığını” iddia eden Maviş, “bu açığın iş insanları tarafından giderilmeye çalışıldığını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 'Bir Okul da Sen Yap Kampanyası’na iş insanlarının katkı koyduğunu” ifade etti.

Maviş, “Bir tarafta hükümet kendi itibarı için külliye inşa ederken, diğer tarafta okulların yapımını iş insanlarının üstlenmesi ülkenin içine düştüğü yozlaşmış durumun bir özeti…” iddiasında bulundu.

Mustafa Kemal İlkokulu (Eski adıyla Akova-Yıldırım İlkokulu) ve Mehmetçik İlkokulu’nda güçlendirme çalışmalarının sona yaklaştığını belirten Burak Maviş, kullanılan malzeme ve uygulanan teknik açısından iyi bir örnek oluşturması için tadilatların takipçisi olduklarını kaydetti.

Deprem fizibilite kriterlerine uygun olmayan Yeniboğaziçi İlkokulu’nun bir blokunun kullanım dışı bırakıldığını ifade eden Maviş, yine bir iş insanı tarafından okulun yeni binasının tamamlandığını belirtti.

En az nüfusu olan okuldan, en fazla nüfusu olan okula kadar 100 bin TL ile 1 Milyon TL arasında yıllık rutin ihtiyaçların olduğuna işaret eden Maviş, bunların; temizlik ve hijyen malzemesi, eğitim materyalleri, fotokopi masrafları, telefon ve internet ücretlerinin yanı sıra gezi, gözlem ve sportif müsabakalardan oluştuğunu kaydetti.

“İhtiyaçları, Milli Eğitim Bakanlığının karşılamadığını” savunan Maviş, okulların, çeşitli ekonomik aktivite ve bağışlarla bütçe oluşturabildiğini belirtti. Burak Maviş, okul yöneticileri ve okul aile birliklerinin yasadaki görevlerinin aksine okula maddi kazanç getirebilecek faaliyetlere ve tadilat işlerine zaman harcadığını ifade etti.

“Öğretmenlerin, sınıf içerisinde ihtiyacı olan destek mekanizmaları noktasında da Bakanlık tarafından yalnız bırakıldığını” öne süren Maviş, öğretmenlerin, akademik işler yanında “ihmal, istismar, korunma, beslenme, barınma ve rehberlik” gibi öğrencilerin sosyal sorunları ile de ilgilendiğini belirtti.

Okullarda öğrenciler arasında ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin derinleştiğini ifade eden Maviş, “akran zorbalığının da eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini, bu konuda okul-aile sözleşmesinin hayat bulmasında ısrarcı olacaklarını” kaydetti.