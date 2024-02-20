Bostancı sakini 61 yaşındaki Fatma Taşkın kayıp

Bostancı’da yaşayan 61 yaşındaki Fatma Taşkın’ın kayıp olduğu bildirildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Taşkın’ın dün 14.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği ifade edildi.
Açıklamada, bahse konu şahsın arandığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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