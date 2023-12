KTÖS Genel Sekreteri Maviş: “Arif Hoca bir liderdi”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Arif Hasan Tahsin’i vefatının 11’inci yıl dönümünde, saygı, sevgi ve özlemle andıklarını belirterek, “Arif Hoca, eğitimci, yazar, araştırmacı, kooperatifçi, siyasetçi, mukavemetçi ve sendikacı kimlikleriyle tanınan bir liderdi” dedi.





Maviş yayımladığı mesajda, 1968 yılında, sendika kelimesinin korkuyla anıldığı bir dönemde, Arif Hoca ve arkadaşlarının Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı kurarak, öğretmen hareketine liderlik ettiklerini ifade etti.

Maviş, hayat felsefesi, “aynı yolu yürüyenler farklı yere varamazlar” olan Arif Hasan Tahsin’in, bu bilge duruşundan etkilenen genç nesillere inandığını, güvendiğini ve onları her fırsatta desteklediğini belirtti.

Arif Hasan Tahsin’in, sendikacılığı ve siyaseti bir arada yürütürken sendikasından hiç kopmadığını kaydeden Maviş, şöyle devam etti:

“Yurtseverdi, örgütçüydü, örgütlüydü, Kıbrıs Türk toplumu için her dönemde ve her koşulda hem elinden geleni hem de gerekeni yaptı. Arif Hoca, Kıbrıs Rum elit kesimiyle de barışık değildi ve Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde duracağı birleşik bir Kıbrıs hayali vardı. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan haklarımızı hep savundu ve kalıcı bir çözümün bu temelde mümkün olabileceğini ifade etti.”

-“İsminin değil fikirlerinin sahiplenilmesini isterdi”

Arif Hasan Tahsin’in sadece öğretmene değil bütün topluma önder olduğunu ifade eden Burak Maviş, şunları kaydetti:

“İsminin değil fikirlerinin sahiplenilmesini isterdi. Bizler, Arif Hoca’nın izinde, kurucusu olduğu Öğretmenler Sendikası çatısı altında toplumsal varoluş mücadelesine devam edeceğiz. Asıl önemli olanın örgüt, sendika ve örgütlü mücadele olduğunu vurgulayan Arif Hoca’nın öğretilerini yaşatmaya devam edeceğiz.”

Maviş mesajında son olarak, “Bir lider olarak bugünü değil geleceği düşünme erdemini, gençlere ilham olarak onlara yol açma cesaretini, aynı yolu yürüyüp farklı yerlere varamayacağımızın bilincini senden öğrendik Arif Hoca… İyi ki bu diyardan geçtin Arif Hoca” ifadelerine yer verdi.