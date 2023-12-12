Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Mağusa’ya düştüğünü kaydetti.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah 8.00'den bu sabah 8.00'e kadar saptanan yağışın yörelere göre dağılımı şöyle:
“Mağusa: 11 kg/m²; Yeşilırmak, Dörtyol: 10 kg/m²; Alayköy: 9 kg/m²; Zaferburnu, Türkeli, Beyarmudu, Karaoğlanoğlu: 8 kg/m²; Salamis,Girne, Alsancak, Mallıdağ: 6 kg/m²; Gönyeli, Mehmetcik, Tatlısu, Selvilitepe, Geçitkale, Beylerbeyi: 5 kg/m².”
Açıklamada, diğer yörelerde 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.
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