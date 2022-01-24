KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş "Seçim bitti eğitime ve sağlığa odaklanalım"

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş uluslararası eğitim günü dolayısıyla mesaj yayımlad

“EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE YETERSİZ….. ÖĞRENCİ BAŞINA YAPILAN HARCAMA OECD STANDARTLARININ ÇOK ALTINDA”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde yayımladığı mesajda, seçim bittiğini anımsatarak, eğitim ve sağlığa odaklanma çağrısında bulundu.

Maviş, pandeminin eğitim ile sağlığın birbiri ile koordineli şekilde gitmesi gerektiğini, açık ve net gösterdiğini belirterek, okullarda düzenli test yapılması, tekli oturma düzenine geçilmesi, aşılama sürecinin hızlanması, eğitimin planlamasının okullara bırakılması ve okul dışı ortamların denetlenmesi, riskli aktivitelerin sınırlanmasının yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılacağını kaydetti.

Maviş, Eylül-Şubat arasındaki ilk dönemden ders çıkarıp, gerekli düzenlemeleri yaparak, 2. döneme okullarda etkin salgın yönetimi ile girilmesinin çocukların eşit ve güvenli eğitim almasını sağlamak gerektiğini ifade etti.

UNESCO verilerine değinen Maviş, “Dünyada 232 milyon çocuk okula gitmiyor, 750 milyon çocuk ve yetişkin okuma yazma bilmiyor, 18 milyon mülteci ise okul haklarından yoksun yaşıyor. Bu gerçeklere dikkat çekmek ve sürdürülebilir kalkınmada eğitimin önemini vurgulamak adına 24 Ocak günü, 2018 yılında BM tarafından Uluslararası Eğitim Günü ilan edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE YETERSİZ….. ÖĞRENCİ BAŞINA YAPILAN HARCAMA OECD STANDARTLARININ ÇOK ALTINDA”

KTÖS’ün de üyesi olduğu Eğitim Enternasyoneli’ne üye sendikaların, “sürdürülebilir yüz yüze eğitim ve pandeminin çocuklar üzerindeki etkisini iyileştirme” çağrısı ile Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlayacağına işaret eden Maviş, eğitime yatırımın önemine vurgu yapılacağını kaydetti.

Maviş, ülkede eğitime ayrılan bütçenin yetersiz ve öğrenci başına yapılan harcamanın da OECD standartlarının “çok altında olduğunu” söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta kamusal eğitimde (ilkokul seviyesinden lise son kademeye kadar) öğrenci başına düşen ortalama harcamayı 2 bin 437 dolar olarak belirten Maviş, öğrenci başına yapılan harcamalarda OECD ortalamasının 10 bin 454 dolar olduğunu ifade etti.

“Özel gereksinimli bireylerin, göçmen ve mülteci çocukların eğitim hakkında da eşitsizlikler pandemi ile birlikte ayyuka çıkmıştır.” diyen Maviş, dijital çağda olunmasına rağmen temel eğitimin bölgesel faktörlerden dolayı kendi içinde fırsat eşitsizlikleri barındırmaya devam ettiğini belirtti.

Tüm bu sorunların giderilebilmesi için kamusal okullara, öğretmenlere ve öğrencilere yatırım yapılmasının elzem ve tartışılmaz konulardan olduğunu kaydeden Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde, seçimlerin sonrasında kurulacak koalisyon hükümetine eğitime, öğretmenlere yatırım yapmaya ve hiçbir çocuğun ücretsiz, kaliteli kamu eğitimi haklarından mahrum bırakılmamasını sağlamaya çağırdı.

Maviş, yeni hükümete 17 maddede özetlenmiş Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine sahip çıkmaya çağırısında bulundu