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En çok yağış Dipkarpaz'da kaydedilirken dağlık kesimlerde kar yağdı

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Meteoroloji Dairesi, dünden bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 6 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.

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En çok yağış Dipkarpaz'da kaydedilirken dağlık kesimlerde kar yağdı

 

Dipkarpaz’ı metrekareye 5 kg ile Beylerbeyi, Ziyamet ve Talısu; metrekareye 4 kg ile de Yeşilırmak, Yenierenköy, Zafer Burnu, Kaleburnu ve Kantara takip etti.
Kalkanlı, Güzelyurt, Boğaz, Alevkaya ve Akıncılar’ın ise metrekareye 3 kg yağış aldığı belirlenen açıklamaya göre, diğer yağmurlu bölgelere metrekareye 2 kg’ın altında yağış düştü.
Meteorloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dağlık kesimlerde kar yağışı olduğu da ifade edildi.

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