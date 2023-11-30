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KTÖS Çavuşoğlu'nun iddialarını kanıtlamasını istedi

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"İddialarını kanıtlayamıyorsa, bugünden itibaren ne Eğitim Bakanlığı'nda ne de kabinede yer almalıdır"

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KTÖS Çavuşoğlu'nun iddialarını kanıtlamasını istedi
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), dün basında yer alan “Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmen sendikalarıyla Yüksek Mahkeme Mukayyitliğinin iş birliği içerisinde kendisine komplo tezgahladığını iddia ettiği” yönündeki haberle ilgili açıklama yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, Çavuşoğlu’nun iddialarını kanıtlamasını istedi ve “Nazım Bey iddialarını kanıtlayamıyorsa, bugünden itibaren ne Eğitim Bakanlığı’nda ne de kabinede yer almalıdır" dedi.
Yasa yapıcıların mahkemeleri hedef almadan önce daha dikkatli olmaları ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun davranmaları gerektiğini vurgulayan Maviş, bir bakanın böylesine ciddi suçlamalar yapmasının, ülkenin hem eğitim sistemine hem de yargı sistemine duyulan güveni sarstığını kaydetti. Maviş,  Çavuşoğlu’ndan ortaya attığı komplo iddialarıyla ilgili şeffaflık ve açıklık talep etti.
“İddiaların ciddiyeti göz önüne alındığında, hükümet bu konuda bir açıklama yapmalı ve herhangi bir kanıt varsa kamuoyuyla paylaşmalıdır” diyen Maviş, bu yapılmazsa, hükümetin yargıya müdahale etmeye çalıştığı, mahkemeleri baskı altına alarak bağımsız yargı yerine Adalet Bakanlığı kurulmasını savunduğu yönünde şüphelerin ayyuka çıkacağını belirtti.
 
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