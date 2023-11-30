GİAD: “Ercan’daki kesinti sadece teknik arızanın değil, daha derin sorunların yansımasıdır”

Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), Ercan Havalimanı'nda yaşanan elektrik kesintisinin sadece teknik bir arıza olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun ülkedeki daha derin sorunların yansıması olduğunu belirtti.

Bu kesintinin “KKTC’nin prestijini artırma” hedefini tersine çeviren utanç kaynağı olduğunu savunan GİAD yönetimi yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“Dünyanın herhangi bir yerinde sorunlar listesinde olmayan trajikomik olaylar, bizim için sıradan günlük olaylar haline gelmiştir. Ercan Havalimanı'ndaki elektrik kesintisi, sadece bir teknik arıza değildir. Bu kesinti, KKTC'nin yaşadığı daha derin sorunların bir yansımasıdır. Kıbrıs Türk'ü, çağdaş bir toplum olma yolunda ilerlemek istiyorsa, öncelikle zihniyetlerini değiştirmek zorundadır. Ülkemizin prestiji için yapıldığı defalarca söylenen bu havaalanında söylemler samimiyse, GİAD olarak önerimiz ülkemizin prestijini yerle bir eden bu olayın sorumlularının tespit edilip konumundan bağımsız olarak en ağır şekilde cezalandırılması ve bir kere daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasıdır.”

