Ktoris: “Kıbrıslı Türklerin polise şikayetten çekinmesi kaygı duyulması gereken bir şey”

İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi Kıbrıslı Rum eş Başkanı Sotos Ktoris, Trodos yakınlarında Pazar günü Kıbrıslı Türklere yapılan saldırıyı değerlendirerek uyardı

İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi Kıbrıslı Rum eş Başkanı Sotos Ktoris, pazar günü gezmeye gittikleri Trodos dönüşünde bir grubun taşlı sopalı saldırısına uğrayan ve 3’ü yaralanan 8 Kıbrıslı Türk gencin Rum polisine şikayette bulunmaktan çekinmesinin, "çok kaygı duyulması gereken bir şey" olduğuna dikkat çekti.

Politis gazetesine göre Sotos Ktoris, “8 Kıbrıslı Türk, adil muamele görmeyeceklerini düşünerek Kıbrıs makamlarına şikayette bulunmak istemedi. Çünkü bunu yaparlarsa, ne zaman Güney’e gitseler negatif ayrımcılıkla karşılaşacaklarına inanıyorlar. Kıbrıslı Türkler arasında bu algının sağlamlaşması bizi çok kaygılandırmalıdır” ifadelerini kullandı.

Saldırı haberini Kıbrıs Türk basınından aktaran gazeteye göre, Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Trodos yakınlarındaki olayla ilgili Rum polisine ulaşan hiçbir şikayet olmadığını söyledi. Sözcü, olayın Kıbrıs Türk basınına yansımasının ardından o gün o bölgede olan kişilerden bilgi almaya çalışıldığını ancak çabanın sonuçsuz kaldığını, bölgede güvenlik kamerası olup olmadığına da bakıldığını ancak yine sonuç alınamadığını söyledi.

Haravgi haberi “Kıbrıs Türk Medyası Kıbrıslı Rumların Trodos’ta Kıbrıslı Türklere Saldırdığını İddia Ediyor… Polise Hiçbir Şikayette Bulunulmadı” başlığıyla aktardı.

Alithia, “Kıbrıslı Türk Gençlerin Şikayeti… ‘Platania’da Bize Saldırdılar” başlığını attı.

