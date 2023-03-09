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KTOÖS, Koro ve Orkestra Şöleni'ni iptal etti

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 12 Mayıs’ta Mağusa’da yapılması planlanan Koro ve Orkestra Şöleni'ni, deprem nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

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KTOÖS, Koro ve Orkestra Şöleni'ni iptal etti
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 12 Mayıs’ta Mağusa’da yapılması planlanan Koro ve Orkestra Şöleni'ni, deprem nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener tarafından yazılı açıklamada, her yıl düzenlenen; öğrenci, öğretmen ve aileleri bir araya getiren ve bu yıl 12 Mayıs günü Mağusa’da yapılması planlanan Koro ve Orkestra Şöleni'nin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, “Deprem sonrası adamızın her şehrine hüzün, Mağusa’ya ise karanlık çökmüştür. Yaşadığımız kayıpların ardından öğretmen, öğrenci ve ailelerimizin tuttuğu yas doğal, uzun ve saygı duyulması gereken bir süreçtir. KTÖS olarak bu yıl şarkılarımızı söylemek yerine sessiz kalacağız ancak unutmayacağız. Her yıl hatırlayacağız, saygıyla anacağız ve hesap soracağız” denildi.
 
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