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Töre, İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

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Töre, İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. 
 
Töre, mesajında şunları kaydetti: 
 
"Eski bakan ve başbakan olarak ülkemize hizmet veren merhum İrsen Küçük’ü, vefatının 4’üncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. 
 
Sayın Küçük, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine Erenköy mücahidi olarak katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamında kurucu meclis üyesi, milletvekili olarak da görev yapan çok değerli bir isimdi. 
 
Yüksek ziraat mühendisi olan Sayın İrsen Küçük, bakanlık yaptığı dönemlerde ülkemizin tarım alanında çok önemli hizmetler ortaya koymuştur. 
 
Anavatanımızdan ülkemize ulaştırılan ve 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen Türkiye’den suyun ülkemize boru hattıyla ulaştırılması da yine Sayın Küçük’ün Başbakanlık döneminde gerçekleşmiştir. 
 
Tecrübesi ile Anavatanımıza, milli ve manevi değerlerimize bağlı bir devlet adamı olan Sayın Küçük, ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi için çabalamış, Kıbrıs Türk siyasi tarihine önemli bir şahsiyet olarak adını yazdırmıştır. 
 
Bir kez daha aziz hatıraları huzurunda kendisini saygıyla anıyor, merhuma Allah’tan rahmet diliyorum.” 
 
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