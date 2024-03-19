KTOEÖS, Dr. Fazıl Küçük Lisesinde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “süregelen sorunlar” gerekçesiyle Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesinde bu sabah basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel Tahir Gökçebel yaptığı açıklamada meslek liselerinin toplumun üretim damarı olması gerektiğini belirtti.

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesinin köklü ve topluma çok katkı sağlayan bir okul olduğunu söyleyen Gökçebel, okulda süregelen sorunlar olduğunu ifade etti.

Okulun binasında geçen yıl deprem riski tespit edilerek öğrencilerin dört farklı okula dağıtıldığına işaret eden Gökçebel, “Sözde bu yıl risk analiz raporları çıkarılarak okulda çalışma başlatılacaktı ancak hiçbir şey yapılmadı. Okula sadece iki konteyner sınıf getirildi.” dedi.

Sendikanın talebine rağmen deprem risk raporlarının yayımlanmadığını belirten Gökçebel, “İnşaat mühendislerinin iddiasına göre olası deprem durumunda okulların yüzde 80’i yıkılacak; bu bilgi toplumdan saklanıyor.” dedi.

Bakanlığın meslek liselerinin ihtiyaçlarına cevap vermediğini iddia eden Gökçebel, “Öğrenci ve öğretmenlerin riskli binalarda ders yapmak zorunda olduğunu” sözlerine ekledi

