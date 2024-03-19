Güney Kıbrıs'ta 40'ı aşkın ülke temsilcisinin katılımıyla uluslararası toplantı

40’dan fazla ülkenin temsilcisi Gazze'ye yardım koridoru için Güney'de bulaşacak

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, dün yaptığı açıklamada Gazze’ye yönelik insani yardım koridoruyla ilgili bir sonraki adımların görüşülmesi için 40’dan fazla ülkenin temsilcisinin, perşembe günü Güney Kıbrıs’ta buluşacağını belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, dün, Brüksel’deki Dışişleri Konseyi toplantısına katıldığını yazdı.

Habere göre Kombos, gerek mevkidaşlarını bilgilendirirken gerekse yaptığı açıklamada, perşembe günü Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek uluslararası uzmanların buluşması toplantısında, insani yardımın yola çıkması, taşınması ve dağıtılması ağı, kapasitesinin artırılması ayrıca projenin finanse edilmesi için özel bir fon oluşturulması konularının ele alınacağını belirtti.

Gazze’ye giden ilk yardımın yola çıkması sırasında ortaya çıkan küçük teknik sorunlardan da bahseden Kombos, geçici rıhtımın yapılmasının ABD tarafından ileriye götürüldüğünü, ilk başta düşünülenin aksine daha erken hazır olabileceğini ifade etti.

Kombos, Güney Kıbrıs’ın ilk başta bu öneriyi tek başına ileriye götürdüğünü ancak önemli olan noktanın bunun hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Gazze’ye ilk giden ve güvenli bir şekilde dağıtılan ilk sevkiyatın ardından ikinci ve daha büyük sevkiyatın yola çıkmaya dün itibarıyla hazır olduğunu söyleyen Kombos, deneme uygulamasını yaptıklarını, amaçlarının ise Gazze’ye yönelik sevkiyat akışının sistematik ve aşamalı bir şekilde sürdürülmesi olduğundan da bahsetti.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasını “Amalthia” girişimi için kaldırdığını belirten Kombos amacın tüm yapıların lojistik olarak geliştirilmesinin devam etmesi olduğunu bu gidişata yönelik kara ve hava geçişlerinin faydasını görmeyi de sürdürdüklerini ifade etti.

Bu dönemde yaptıkları çalışmalardan dolayı Mısır ve Ürdün’e teşekkürlerini sunan Kombos, Güney Kıbrıs’ın inisiyatifinin, bu çabalarda tamamlayıcı olduğunu vurguladı.

ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından verilen desteğin, projenin hayata geçirilmesinde belirleyici bir unsur olduğunu söyleyen Kombos, büyüyen bir uluslararası insani koalisyonun olduğunu gördüklerini de belirtti.

AB’nin toplantıda yer alıp almayacağı konusundaki bir soru üzerine Kombos, AB’nin zaten insani yardım Genel Müdürlüğünün yetkilileriyle sahada olduğunu ifade etti.

-Kombos Fransız mevkidaşı ile görüştü

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, AB Dışişleri Konseyi toplantısı çerçevesinde Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre görüşmede iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki iş birliğinin yanı sıra Kıbrıs sorunu ve Orta Doğu’daki gelişmeler ele alındı.

Kombos, “X” platformundan yaptığı açıklamada Fransız mevkidaşıyla görüş alış verişinde bulunduklarını, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesini ele aldıklarını belirtti.