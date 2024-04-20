KTMMOB’de yeni Genel Başkanı Seran Aysal

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde (KTMMOB) bugün yapılan genel kurulda, Genel Başkanlığa oy birliğiyle Seran Aysal seçildi.KTMMOB 56. Olağan Genel Kurulu bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.Birlikten verilen bilgiye göre Hasan Demirel’in Divan Başkanı, Yasemin Çobanoğlu ve Yeşim Binarbaşı’nın Divan Sekreterliği görevlerini yürüttüğü Genel Kurul’da, faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile onaylandı. Ardından KTMMOB organlarının belirlenmesine geçildi.Genel kurul öncesine kadar başkanlık görevini sürdüren Tunç Adanır’ın yeniden aday olmadığı genel kurulda, Seran Aysal KTMMOB Genel Başkanı seçilirken, Yönetim Kurulu üyeleri; Celal Devrim Önen, Görkem Çelik, Nevter Zafer Cömert ve Türker Aktaç’tan oluşturuldu.Hasan Demirel başkanlığındaki Yüksek Onur Kurulu da; Bora Tüccaroğlu, Çağdaş Erdoğan Özgece, Gülcan Yalınca, Hüseyin Hürkal, Mehmet Akanyeti, Tezel Baykent olarak belirlendi. Denetleme Kurulu’na ise Ali Şakir Aremek ve İbrahim Alkan seçildi.KTMMOB 56. Olağan Genel Kurulu “dilek ve temenniler” bölümü ile sona erdi.