Yeşilova 'ohh' dedi

Play out oynamak istemeyen Alsancak Yeşilova konuk ettiği yenicami'yi 3 - 1 mağlup ederek rahatladı

Stadyum: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Engin Akkagün

Yeşilova: Dursun Cem, Memduh, Arda, Mejdi, Marcel, Hamis, Jimmy, Cemal, Hikmet, Vakkas, Billy Osman

Yenicami: İdris,Yakup, Emirhan, Mahmut İneci, Hasan Kanlı, Koray, Kaan, Ali Üçtaş, Doğukan, Görkem, Hüseyin Arifoğlu

Goller: 44.Dk Jimmy, 53.Dk Marcel, 90.Dk Abdullah (Yeşilova) -87.Dk (P) Hasan Kanlı (Yenicami)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 28. Hafta maçındaAlsancak Yeşilova, Yenicami’yi konuk etti.

Play out oynamak istemeyen Alsancak Yeşilova –Yenicami maçı Mustafa Hidayet Çağlar Stadında oynanırken, maçı Mehmet Sezener yönetti.

Hareketli başlayan oyunda 2 takım da pozisyonlar bulurken, Alsancak Yeşilova’nın 3, Yenicami’nin 1 topu direkten döndü. Devrenin son anlarında Alsancak Yeşilova,Jimmy ile 1 – 0 öne geçerken, devre de 1 – 0 sona erdi.

İkinci devrede de daha iyi oynayan Alsancak Yeşilova, Marcel ile 2 – 0 öne geçerken, son bölümde özellikle Ali Üçtaş ile etkili olan Yenicami’de Hasan Kanlı’nın penaltı golü siyah beyazlıları umutlandırdı. 2 – 1

Gerginlikler nedeniyle uzayan maçın 100. dakikasında kaleci İdris’in de kalede olmamasından yararlanan Abdullah uzun süre sürdüğü topu boş kaleye gönderdi. 3 – 1

