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KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ yarın Merkezi Cezaevinde greve gidecek

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KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ yarın Merkezi Cezaevinde greve gidecek
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) yarın Merkezi Cezaevinde bir günlük greve gidecek.  
Üç sendikadan yapılan ortak açıklamada, "Merkezi Cezaevinde uzun bir süreden beri devam eden teknik elaman eksikliği sorununa çözüm üretilmemesi nedeniyle yarın 08.00-15.30 saatleri arasında Cezaevinde grev uygulayacakları" kaydedildi.
Açıklamada ayrıca yarın saat 10.30’da Yeni Cezaevi binası önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.
 
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