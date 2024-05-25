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KTAMS Başkanı Bengihan: “27 Mayıs Pazartesi genel grevdeyiz”

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 27 Mayıs Pazartesi genel greve gideceklerini, 09.30’da sendikada toplanıp, kortej oluşturarak Başbakanlığa yürüyeceklerini duyurdu.

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KTAMS Başkanı Bengihan: “27 Mayıs Pazartesi genel grevdeyiz”
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Bengihan yazılı açıklamasında, “Bu ne et, ne süt olayı… Ne de sadece hayvancının olayı…  Bu olay birlik mücadele dayanışmanın örnek olacağı bir gün… Haksızlığa adaletsizliğe dur deme günüdür” ifadelerini kullandı.
Hükümetin yaptıklarının sadece hayvancı özelinde olmadığını savunan Bengihan, şöyle devam etti:
“Eti 400 liraya getireceklermiş… Biliyoruz, Ercan’dan da uçaklar ucuza gidecekti… Elektrik de ucuzlayacaktı... Öyle mi? hikâye… Biz hükümetin ne üreticiyi ne de çiftçiyi düşünmediğini biliyoruz… Bu ülkenin toprağını kimliğini düşünmeyen, hayvancısını mı düşünecek! Bizim kavgamız budur… Toplumsal dayanışmanın mücadeleye dönüşeceği gündür Pazartesi.”
 
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