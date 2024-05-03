banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

K.T. Gazeteciler Birliği, BRTK’da yönetim kurulu belirlenmeden toplantılara katılmayacak

banner1020

banner974
K.T. Gazeteciler Birliği, BRTK’da yönetim kurulu belirlenmeden toplantılara katılmayacak
banner971
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulunda görev süreleri tamamlanan üyeler yerine yeni üyeler atanıncaya kadar toplantılara katılmayacaklarını açıkladı.
Birlik açıklamasında, kurum yönetim kurulunun görev süreleri dolmuş üyelerle toplanıp karar almasının hukuksal anlamda “şaibeli ve tartışmaya açık bir sonuca” neden olduğu ifade edilerek, Bakanlar Kurulu’na bir an önce yasanın gereğini yerine getirerek, yeni üyeleri belirleme çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası’na göre yönetim kurulu üyelerinin üç yıl süreyle seçildiği, atandığını belirtilerek, Bakanlar Kurulu tarafından atanan iki üyenin görev sürelerinin tamamlandığı, ancak kurulun henüz yeni yönetim kurulu üyelerini atamadığı kaydedildi.
BRTK Yasası’nda böyle bir durumda eski temsilcilerin görevlerine devam edebileceği yönünde bir düzenleme bulunmadığına işaret edilen açıklamada, “Hal böyleyken BRTK Yönetim Kurulu’nun görev süreleri dolmuş üyelerle toplanıp karar alması hukuksal anlamda şaibeli ve tartışmaya açık bir sonuca neden olmaktadır. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, hukuksal anlamda böylesi bir yapıda yer almamak için Bakanlar Kurulu yeni BRTK Yönetim Kurulu üyelerini atayana kadar KTGB Yönetim Kurulu üyesinin toplantılara katılmaması yönünde karar üretmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
Görev süresi sona eren üyelerin ürettiği "yasa dışı kararlardan" Bakanlar Kurulu’nun sorumlu olduğunu kaydedilen birlik açıklamasında, Bakanlar Kurulu bir an önce yasanın gereğini yerine getirmeye davet edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.