K.T. Gazeteciler Birliği, BRTK’da yönetim kurulu belirlenmeden toplantılara katılmayacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulunda görev süreleri tamamlanan üyeler yerine yeni üyeler atanıncaya kadar toplantılara katılmayacaklarını açıkladı.

Birlik açıklamasında, kurum yönetim kurulunun görev süreleri dolmuş üyelerle toplanıp karar almasının hukuksal anlamda “şaibeli ve tartışmaya açık bir sonuca” neden olduğu ifade edilerek, Bakanlar Kurulu’na bir an önce yasanın gereğini yerine getirerek, yeni üyeleri belirleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası’na göre yönetim kurulu üyelerinin üç yıl süreyle seçildiği, atandığını belirtilerek, Bakanlar Kurulu tarafından atanan iki üyenin görev sürelerinin tamamlandığı, ancak kurulun henüz yeni yönetim kurulu üyelerini atamadığı kaydedildi.

BRTK Yasası’nda böyle bir durumda eski temsilcilerin görevlerine devam edebileceği yönünde bir düzenleme bulunmadığına işaret edilen açıklamada, “Hal böyleyken BRTK Yönetim Kurulu’nun görev süreleri dolmuş üyelerle toplanıp karar alması hukuksal anlamda şaibeli ve tartışmaya açık bir sonuca neden olmaktadır. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, hukuksal anlamda böylesi bir yapıda yer almamak için Bakanlar Kurulu yeni BRTK Yönetim Kurulu üyelerini atayana kadar KTGB Yönetim Kurulu üyesinin toplantılara katılmaması yönünde karar üretmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Görev süresi sona eren üyelerin ürettiği "yasa dışı kararlardan" Bakanlar Kurulu’nun sorumlu olduğunu kaydedilen birlik açıklamasında, Bakanlar Kurulu bir an önce yasanın gereğini yerine getirmeye davet edildi.

