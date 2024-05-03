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DAÜ-SEN’in 40. Olağan Genel Kurulu yapıldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nın (DAÜ-SEN) 40. Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Genel Kurul’da Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları belirlendi.

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DAÜ-SEN’in 40. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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DAÜ-SEN’den yapılan açıklamaya göre, yüzde 87 katılımla yapılan Genel Kurul’da Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı divan başkanlığı, Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ ve Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz divan sekreterliği görevlerini üstlendi.
Faaliyet ve Mali raporların aklandığı Genel Kurul’da yetkili kurullar seçildi. Toplam 31 kişilik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına Doç. Dr. Ercan Hoşkara ve Prof. Dr. Ahmet Tarık Timur adına iki ayrı liste halinde başvuru yapılırken, Ercan Hoşkara'nın temsil ettiği listeden 30, Ahmet Tarık Timur'un temsil ettiği listeden ise 1 kişi üyelerce göreve getirildi.
Sendika’nın yeni dönem yetkili kurul üyeleri şöyle belirlendi:
"Yönetim Kurulu: Ali Katırcıoğlu, Aslı Gönenç, Berfu Çerçi Öngün, Burak Ali Çiçek, Ercan Hoşkara, Fatih Bayraktar, Fatoş Erozan, Gülen Uygarer, Hamit Caner, Hasan Hacışevki, Hasan Oylum, Hülya Fırat Kılıç, Kağan Günçe, Masoud Afshani, Mustafa Özçevik, Mustafa Rıza, Mutlu Kale, Sami Fethi, Ulaş Gökçe, Umut Türker, Yeşim Dede.

Disiplin Kurulu: Emine Koçano Rodoslu, Erkan Malkoç, Fikri Altıntaş, Güven Ardahan, Pembe Behçetoğulları.

 Denetleme Kurulu:Banu Lama, Nazan Doğruer, Özlem Olgaç Türker, Sertan Kağan, Suzan Özdilek."
 
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