KSTBU Diş Hekimliği Fakültesi'ne YÖDAK yasağı

YÖDAK, KSTBU Diş Hekimliği Fakültesi programlarının öğretime başlama izninin askıya alınması ve/veya durdurulmasına karar verdi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinin Diş Hekimliği Fakültesi ve bünyesinde bulunan programların 27 Şubat– 31 Ocak 2025 tarihleri arasında öğretime başlama izninin askıya alınmasına ve /veya durdurulmasına karar verdi.

YÖDAK’tan yapılan açıklamada, kurulun önceki gün bir toplantı yaparak, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin, KKTC Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Tüzüğünde belirtilen koşullara aykırı yükseltme ve/veya atama yaptığı gerekçesi ile başlatılan ileri disiplin soruşturmasını değerlendirdiği, kaydedildi.

Değerlendirme neticesinde KKTC Yükseköğretim Kurumlarının denetim tüzüğünün 9 (5) (A) maddesi tahtında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinin Diş Hekimliği Fakültesi ve bünyesinde bulunan programların 27 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında öğretime başlama izninin askıya alınmasına ve /veya durdurulmasına (ilgili fakültenin yatay geçiş, transfer dahil hiçbir suretle öğrenci kaydı almamasına) oy birliğiyle karar verildiği açıklandı.

