Kritik hafta

Kıbrıs sorunu Cenevre’ye taşınıyor. Kıbrıs konferansı yarın Cenevre’de başlıyor. Üç gün sürecek zirve öncesi Cumhurbaşkanı Tatar bugün Ankara’ya giderek TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek. Tatar, Ankara’nın ardından Cenevre’ye gidecek

Zirve, ikili görüşmelerle başlayacak



Kıbrıs konferansı yarın Cenevre’de başlıyor. Üç gün sürecek zirve, yarın akşamüzeri Genel Sekreter’in Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis’le yapacağı ikili görüşmelerle başlayacak

Cenevre’de 27-29 Nisan’da düzenlenecek gayriresmî 5+BM konferansının detaylı görüşme programı, Rum basınında yayımlandı.

Rum Yönetimi Başkanı ve beraberindekilerin (Rum müzakere heyeti üyeleri ve siyasi parti başkanları) Cenevre’ye bugün hareket edeceği kaydedilen haberlere göre, Cenevre görüşmelerinin programı şöyle:

Görüşmeler 27 Nisan Salı akşamüzeri Genel Sekreter’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (Kıbrıs saati ile 18.00) ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le (Kıbrıs saati ile 19.00’da) yapacağı ikili görüşmelerle başlayacak.

Daha sonra Genel Sekreter konferans çerçevesinde katılımcılar onuruna davet verecek. Davete her bir taraf 1+2 katılım düzeniyle iştirak edecek.

28 Nisan Çarşamba programı, Kıbrıs saati ile 11.00’de bütün katılımcıların yer alacağı görüşme ile başlayacak. Bu çerçevede Genel Sekreter’in, iki liderin ve üç garantör gücün Dışişleri Bakanlarının açılış konuşmaları yer alacak.

Ardından Genel Sekreter Cenevre’deki BM binasında müdahil taraflar ile ikili görüşmeler yapacak. 5+1 katılım düzeni ile Genel Sekreter Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kıbrıs saati ile 15.00’te, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de 16.00’da aynı katılım düzeninde görüşecek.

Kıbrıs saati ile 17.00’de Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşecek olan Genel Sekreter, 18.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, 19.00’da da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek. Daha sonra, Kıbrıs saati ile 20.00’de bütün katılımcıların yer alacağı görüşmeye geçilecek ve ardından da katılımcılar için akşam yemeği verilecek.

Program, 29 Nisan Perşembe günü saat 13.00’te (Kıbrıs saati ile) Genel Sekreterin Cumhurbaşkanı Tatar’la, ardından da Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile ikili görüşmeler yapmasını öngörüyor. Bunu, Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis arasındaki üçlü görüşme takip edecek. Kıbrıs saati ile 13.00’te de Genel Sekreter ile bütün katılımcıların iştirak edeceği görüşme yapılacak.





İki ayaklı strateji



Rum tarafının Cenevre’de iki ayaklı bir strateji izleyeceği, birinci ayakta Türk tarafının argümanlarına ve İngilizlerin tezlerine verilecek cevaplar, ikinci ayakta Rum tarafının tezleri bulunduğu öğrenildi

Cenevre’de 27-28-29 Nisan’da gerçekleşecek gayriresmî 5+BM konferansında Rum tarafının iki ayaklı bir strateji izleyeceği haber verildi.

AB’nin konferansa resmen katılmasına Türk ve Kıbrıs Türk tarafları dışında İngiltere’nin de itiraz ettiği bilgisi de verildi.

Fileleftheros’un “Kıbrıs Rum Tarafının ‘Hayır’ları ve ‘İstiyorum’ları… Başkan’ın Beşli Konferans Arifesinde Ulusal Konsey’deki Analizi” başlıklı haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis önceki Cuma günkü Ulusal Konsey toplantısında siyasi parti başkanlarına Cenevre’de izlemeyi hedeflediği stratejinin eksenlerini anlattı ancak Rum tezlerine dair belgeleri dağıtmadı. Yazılı belge ve detayları, sadece ELAM’ın gitmeyeceği Cenevre’de, Salı günü vermeyi vaat etti.

Rum siyasi parti başkanlarının toplantı çıkışında basına açıklama yapmadığına dikkat çeken gazete toplantıda Anastasiadis’ten desantralize federasyon hakkında daha fazla detay istediklerini hatta bazılarının, desantralize federasyonun uygulanabilirliği konusunda yoğun kuşku belirttiğine işaret etti; Anastasiadis’in, Rum tarafının bu konuda hazırladığı hukuki argümanları gönderme sözü verdiğini kaydetti.

Gazete Rum tarafının Cenevre’de iki ayaklı bir strateji izleyeceğini, birinci ayakta, Türk tarafının argümanlarına ve İngilizlerin tezlerine verilecek cevaplar, ikinci ayakta Rum tarafının tezleri bulunduğunu yazdı.

Habere göre Rum tarafı, Türk ve Kıbrıslı Türk siyasetçilerin kamuoyu önündeki açıklamalarına dayanarak şöyle bir analiz yaptı:

“1-(Türk ve Kıbrıs Türk tarafı) Ada’da iki halk varlığının, muhtemelen egemen eşitliğin tanınmasını isteyecek, diyaloğa bundan sonra girecek.

2-Federasyon modeli çözümün mümkün olmadığına atıf yapacaklar ve tezlerini Annan planının reddedilmesine ve Crans Montana’daki görüşmelere dayandıracak.

3-‘yeni fikirlerin’ görüşülmesini istiyor ve müzakerelerin kaldığı yerden devam edemeyeceğini savunuyor.

Türk tezlerine ve Rum tarafında dolaşan diğer fikirlere verilecek cevaplar hazırlandı. Başkan Anastasiadis Konsey toplantısı sırasında hukukçular grubunun Türklerin söylediklerine verilecek cevapları hazırladığını söyledi ve bazı örnekler verdi. Cevapları hazır olan konular arasında egemen eşitlik, gevşek federasyon ve siyasi eşitlik var. İngilizlerin, egemenliği toplumlara taşımayı öngören köprü kurucu önerisi için de çalışıldı. Rum tarafının ‘iki devlet’ konusunda not ettiği bazı olumsuz emsaller var ve bunları ve bunları BM Genel Sekreteri’ne sunacak.

Anastasiadis’in siyasi liderlere aktardığı üzere Rum tarafı Cenevre’ye, bir karşılıklı suçlama oyununa girmeden, ilerleme olması hedefiyle gidiyor. Defalarca kamuoyu önünde söylendiği ve Anastasiadis’in dünkü Ulusal Konsey toplantısında da tekrar ettiği üzere Rum tarafı, çözümün şunlara dayanması gerektiği tezine sahip: BM kararları, Ulusal Konsey’in oybirliğiyle aldığı kararlar, Talat-Hristofyas yakınlaşmaları, Akıncı-Anastasiadis Ortak Açıklaması.”











Guterres gerekirse bir gün uzatacak

Güney’de yayımlanan Alihtia Gazetesi, “Guterres Gerekmesi Halinde Beşli Konferansı Uzatmak İçin Düzenlemeler Yaptı… Türkiye, Kıbrıslı Türkler ve İngiltere AB’yi Cenevre’de İstemiyor” başlıklı haberinde diplomatik bilgilere dayanarak, Genel Sekreter Guterres’in, 27-29 Nisan’da yapılacak konferansı, gerekmesi halinde bir gün daha uzatmak için gerekli düzenlemeleri yaptığını aktardı.

BM’deki kaynakların, Guterres’in, iki tarafta geleceğe dair ortak vizyon ortaya çıkarsa, Kıbrıs diyaloğunu yeniden başlatmaya çalışmakta kararlı olduğuna işaret ettikleri belirtildi.



