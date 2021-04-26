Hizmetleri unutulmayacak

Kıbrıs Türk halkı ile devletine önemli hizmetlerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası, Rüstem Tatar, 90 yaşında hayata veda etti



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası, 90 yaşındaki Rüstem Tatar önceki gün vefat etti.

Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin her aşamasında yer alarak büyük katkı koyan ve önemli görevlerde bulunan Rüstem Tatar, Cumartesi sabahı erken saatlerde hayatını kaybetti.

Rüstem Tatar için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Saat 12.30’da saygı duruşu ile başlayan törende, Rüstem Tatar’ın özgeçmişinin okunmasının ardından Eski Meclis Başkanı ve Başbakanlardan Hakkı Atun bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun konuşmasıyla devam eden tören, naaş önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve saygı geçişiyle sona erdi.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile kardeşleri Erhan Tatar ile Havva Tatar taziyeleri kabul etti.

Eski Meclis Başkanı ve Başbakanlardan Hakkı Atun, Rüstem Tatar’ın çok yakın bir mesai arkadaşı olarak konuştuğunu kaydetti; Kıbrıs Türk halkı ile devletine Rüstem Tatar gibi hizmet eden bir kişi hakkında konuşmasının kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

196-1974 döneminde toz duman içerisinde Rüstem Tatar’la birlikte görev yaptıklarını anlatan Atun, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yanında ve desteğinde çalıştığı için Rüstem Tatar’ın görevinin tümünden zor olduğunu kaydetti. O günün koşullarında mali konularda görev yapmanın herkesin harcı olmadığını belirten Atun, Rüstem Tatar’ın sistemli bir mali ve idari işleyiş oluşturduğunu ifade etti.

En büyük projelerinden bir olan göçmenlerin iskanı projesinde başarı ile, köylerinden atılan 25 bin göçmenin barınağa kavuşturulduğunu anlatan Atun, Rüstem Tatar’ın büyük bir ağırbaşlılık ve güvenle işlerini yürüttüğünü söyledi.

Denktaş’ın yanında uzun yıllar hizmet veren Rüstem Tatar’ın emekliliğinden sonra da Kayıp Şahıslar Komitesi Başkanı olarak gene Denktaş’ın yanında yer aldığını dile getiren Atun, Rüstem Tatar’ın vizyon sahibi, çocuklarının ve tüm toplum çocuklarının eğitimini çok önemseyen bir kişi olduğunu vurguladı.

Atun, Rüstem Tatar’ın bir cumhurbaşkanı yetiştirmenin gururuyla gözlerini yumduğunu da ifade etti ve merhuma rahmet, tüm ailesine de sabır ve baş sağlığı diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da, Rüstem Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine şahitlik etmekle kalmadığını, bizzat bu mücadeleye katılarak onurlu görevler verdiğini ifade etti.

Sennaroğlu, Rüstem Tatar’ın güçlü kişiliği ve çalışkanlığıyla tüm Kıbrıs Türk halkına örnek olduğunu, Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği önemli, sevilen sayılan insanlardan biri olduğunu vurguladı.

Meclisteki törenin ardından Rüstem Tatar son yolculuğuna uğurlandı.

Rüstem Tatar’ın cenaze töreni saat 14.00’te Lefkoşa Kabristanlığında gerçekleştirildi. Cenaze töreninde cenaze namazı, Din İşleri Başkanı Talip Atalay tarafından kıldırıldı.

Cenaze namazını müteakip Rüstem Tatar’ın tabutu askerler tarafından taşınarak, gömüleceği alana getirildi.

Rüstem Tatar’ın tabutunun sarılı olduğu bayraklar, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

Rüstem Tatar, dualar eşliğinde defnedildi.





RÜSTEM TATAR KİMDİR?

Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930 tarihinde Baf’ın Yakacık köyünde dünyaya geldi. İlk öğrenimini 1941 yılında tamamlayan Rüstem Tatar, 1947 yılında Kıbrıs Türk İslam Erkek Lisesi’nin Kolej Şubesi’nden birincilikle mezun oldu. Rüstem Tatar, 1951 yılında Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden de birincilikle mezun oldu.

1955 yılında İngiltere Mali Müşavirlik Enstitüsü’nden Chartered Accountant diploması alan Rüstem Tatar, 1955 yılında Kıbrıs’a döndü. Rüstem Tatar Defterdarlık Dairesi’nde 1. Sınıf Muhasip-Murakabe Bölüm Amiri olarak göreve başlarken, Türk Memurları Kurumu’nun kurucuları arasında yer aldı ve Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 1958-59 döneminde Murakıplık Dairesi Müdürü olarak görev yaptı. 1959 yılında Canev hanımla evlenen Rüstem Tatar’ın bu evlilikten Ersin ve Erhan adlarında iki oğlu oldu.

Rüstem Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin oluşumunu sağlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk heyetinde Danışman olarak yer alırken, 1960 yılında Türk ve Rum halklarının eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Sayıştay Başkanı oldu. 1960-63 döneminde Uluslararası Sayıştay Başkanları toplantılarında Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil etti.

Rüstem Tatar, Kanlı Noel saldırılarında, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yönetim organlarından silah zoruyla dışlanmasından sonra, 1964 yılının Ocak ayında Kıbrıs Türk halkının yönetsel ve yürütsel organı olarak kurulan Genel Komite’de mali ve muhasebe alanlarında görev aldı. Bu görevlerinin yanı sıra 1964-1967 döneminde Murakabe Dairesi Başkanlığı ile Türk Memurları Kooperatif Tasarruf Bankası Ltd’nin Başkanlığı görevlerini de yürüttü. Rüstem Tatar, 1968 yılında eşi Canev hanımı kaybetti ve ailesi ile birlikte çok büyük acılar yaşadı.

Rüstem Tatar, 1967-1975 döneminde Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi’nde Maliye ve Bütçe İşleri Bakanı olarak görev yaptı.

Rüstem Tatar, 1976 yılında Tatar&Co. Şirketini kurarak Bağımsız Mali Müşavir ve Denetçi olarak görev yaparken, 1976-77 yılları arasında Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Mali Müşaviri görevinde de bulundu. Rüstem Tatar, 1977 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanının Ekonomi ve Maliye Özel Danışmanı görevinde de bulundu. 1977- 81 yılları arasında KTFD-AET temaslarını yürüten Kıbrıs Türk heyetine Başkanlık yaptı. Bunların yanı sıra 1977-81 döneminde Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan yardımcı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. 1977 yılında İsmet hanım ile evlenen Rüstem Tatar’ın üçüncü çoğu Havva Tatar dünyaya geldi.

Rüstem Tatar, 1984- 2005 yılları arasında BM gözetiminde görev yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs Türk Temsilcisi olarak görev yaptı. KKTC Chartered, Certified ve Yeminli Mali Müşavirler Derneği Başkanlığını da yapan Rüstem Tatar, 2005 yılından sonra devlete pek çok konularda danışmanlık yaptı ve önemli katkılarda bulundu.

