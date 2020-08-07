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Kredi kartıyla alışverişlere yüzde 1 iade

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Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan alışverişlerin yüzde 1’ine denk gelen rakam vatandaşlara iade ediliyor

Kredi kartıyla alışverişlere yüzde 1 iade

Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan alışverişlerin yüzde 1’ine denk gelen rakam vatandaşlara iade ediliyor. Eylül 2019’un ilk ödemesi olan 1 milyon 279 bin TL dün bankalara yatırıldı. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bundan sonra iadelerin her ay düzenli şekilde yatırılacağını açıkladı.
Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre,  hükümetin, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alma ve vatandaşı yaşanan pandemi sürecinde mali anlamda bir nebze olsun rahatlatma amacıyla yürürlüğe koyduğu uygulama kapsamında ilk ödeme dün yapıldı.
Maliye Bakanı Amcaoğlu, 1 milyon 279 bin TL’lik miktarın bankalara yatırıldığını, bankaların da ilgili miktarları kendi müşterilerinin hesaplarına yatıracağını söyledi. 
Eylül 2019’un ilk ödemesinin dün gerçekleştiğini kaydeden Amcaoğlu, bundan böyle iadelerin her ay düzenli şekilde yapılacağını kaydetti. 
 
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