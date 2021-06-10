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Köy yolları için çalışmalar başladı

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Ülkedeki yerli müteahhitlerin tepki gösterdiği, Birlik Başkanı Cafer Gürcafer’in ise Türkiye’de temaslarda bulunduğu köy yolları yapımının Türkiye’de iki firmaya verilmesiyle tepki toplayan ihale Ankara’da tamamlandı.

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Köy yolları için çalışmalar başladı
 
KKTC ile Türkiye arasında imzalanan protokol çerçevesinde köy yollarının yapımına ilişkin ihale sonuçlandı.
Ankara’da açılan ihaleyi kazanan firma, 53 kilometrelik Ziyamet-Dipkarpaz ana yolunda temizlik çalışmalarına Kaleburnu girişinde başladı. Yakın zamanda asfaltlama işlemine başlanması hedefleniyor.
Başbakan Ersan Saner Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Kaleburnu’na giderek incelemelerde bulundu.
Başbakan Saner burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan 4 protokolden birinin karayollarıyla ilgili olduğunu ve 322 kilometrelik köy yollarının yenilenmesini kapsadığını, buna ilişkin Ankara’da açılan ihalenin tamamlandığını ve ihaleyi kazanan firmanın dün Ziyamet-Kaleburnu ana yolunda temizlik çalışmalarına başladığını kaydetti.
Başbakan Saner, en kısa zamanda söz konusu yolun “temel atma” töreninin gerçekleştirileceğini belirterek, “Dünyada Kovid-19 kendini bu kadar ciddi şekilde hissettirirken, dünya ekonomileri zordayken bizler Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle bu işlere dört elle sarılmış bulunmaktayız. Bize her zaman katkı yapan Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a yürekten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.
Başbakan Saner, Ziyamet’ten başlayıp Dipkarpaz’a kadar giden güzergahın da yapımıyla bölgeyi ziyaret edecek vatandaşların ve turistlerin ring şeklinde Karpaz yarımadasını dolanma imkanına sahip olacaklarını kaydetti.
 
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