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Kılıçdaroğlu, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını ziyaret etti

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Kılıçdaroğlu, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını ziyaret ederek çelenk koydu.
 
Temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC’ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak saat 09.30’da Kıbrıs Türkü'nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun anıta çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
 
Kılıçdaroğlu ve heyeti daha sonra, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarının yanında bulunan müzeyi gezdi. 

Kılıçdaroğlu'nun Anıttepe'yi ziyaretinde Dr. Küçük'ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük'te hazır bulundu.

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