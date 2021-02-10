İş insanı Esin Esmen, kapanmanın yaratacağı etkiyi “kötü günler bizi bekliyor” diyerek özetledi ve “Birileri nasıl açılacağımızı planlıyor mu?” diye sordu



Sosyal medya hesabından içini döken Esmen, “kötü günler bizi bekliyor” dedi

Esin Esmen’in paylaşımı şöyle:

“Kapanmayı anlamayanlar ve yönetemeyenler

Evde oturmuş bekliyoruz

15 Şubat?

22 Şubat?

1 Mart?

Hangi tarihte açılacağız?

Sorumlu olduğumuz insanlar var. Çalışanlarımız, yurt dışında iş ortaklarımız. Kiracısı olduğumuz aileler.

Ben ve kurumum

İş yerlerimizi devletin kurallarına göre dizayn ettik.

Şimdi geldiğimiz noktada yine evde oturuyor ve bir birey olarak görevimizi yerine getiriyoruz.

Bu süreci tatil zannedenler de sokakta geziyor; tuzları kuru.

Çalışanımı, kiramı, banka taksitlerimi, vergimi, KDV’mi ödüyorum. Bunları yerine getiren bir vatandaş olarak da sorma hakkım var:

• Birileri “nasıl açılacağımızı planlıyor mu?

• Bizi kapatma sürecine sürükleyenler

• Sağlıkta acil istihdamları kapanma öncesi yaptınız mı?

• Vakalar kaça düştüğünde veya hastanede veya otellerdeki vakalar- temaslılar kaça düştüğünde açılmayı öngörüyorsunuz?

• Kaç sağlık çalışanı aşılandı?

• Kaç 65 yaş üstü kişi

• Ekonominin de ayağa kalkması için aşıda öncelikli sektörler belirlendi mi?

• Bu sektörlerde kaç çalışan var biliniyor mu?

• Ne kadar aşı geleceği, nasıl geleceği, aşıda B planı var mı?

Özel sektörde yaprak dökümü var

Bir ülke düşününki hayatı boyunca hiçbir şey yönetmemiş insanlar, böyle bir dönemde siyaset ortaya koyacaklar ve vizyon geliştirecekler.

Bizleri neler bekliyor biliyor musunuz ?



Bizleri neler bekliyor biliyor musunuz ?

Bu basiretsizliğin bedelini tüm toplum ödeyecek. Özelde insanımız bir bir işletmesini, işini kaybederken,

Türkiye

Özel sektörde ciddi bir yaprak dökümü var. Sağlık bu şekilde yönetilirken, ekonomi yönetimi var mı? İddia ediyorum bu kriz bittiğinde yüzde 50’ye yakın iş insanlarında azalma olacak.

Devam edeyim:

• Bankalarda tahsili gecikmiş alacaklar tavan yapacak

• Kamuyu ödeyecek gelirlerde o kadar azalma olacak ki kamu maliyesi de komaya girecek

• Mahkemeler davalardan kilitlenecek.

• İşçiler bırakın banka taksitini, ev kirasını ödeyemeyecek.

• Fakirleşme artacak.

Üzgünüm ama bu ülkede sistem baştan aşağıya değişmediği sürece şimdi Covid- 19, yarın başka bir kriz, bu kırılganlık devam edecek.

Kötü günler bizi bekliyor. Ama bu ülke kamusu insanına eşit davranmıyor.

Üzgünüm.”

Ülkemizin önde gelen ithalatçı firmalarından Esmen Group Direktörü, iş insanı Esin Esmen, kapanma kararı sonrasında ülkeyi yönetenlerin neler yaptığını sordu.Sosyal medya hesabından içini döken Esmen, “kötü günler bizi bekliyor” dediEsin Esmen’in paylaşımı şöyle:“Kapanmayı anlamayanlar ve yönetemeyenlerEvde oturmuş bekliyoruz15 Şubat?22 Şubat?1 Mart?Hangi tarihte açılacağız?Sorumlu olduğumuz insanlar var. Çalışanlarımız, yurt dışında iş ortaklarımız. Kiracısı olduğumuz aileler.Ben ve kurumum Covid - 19 süresi boyunca tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik.İş yerlerimizi devletin kurallarına göre dizayn ettik.Şimdi geldiğimiz noktada yine evde oturuyor ve bir birey olarak görevimizi yerine getiriyoruz.Bu süreci tatil zannedenler de sokakta geziyor; tuzları kuru.Çalışanımı, kiramı, banka taksitlerimi, vergimi, KDV’mi ödüyorum. Bunları yerine getiren bir vatandaş olarak da sorma hakkım var:• Birileri “nasıl açılacağımızı planlıyor mu?• Bizi kapatma sürecine sürükleyenler sağlık sisteminde bu kadar zaman ne yaptınız yatak kapasitenizi artırdınız mı ?• Sağlıkta acil istihdamları kapanma öncesi yaptınız mı?• Vakalar kaça düştüğünde veya hastanede veya otellerdeki vakalar- temaslılar kaça düştüğünde açılmayı öngörüyorsunuz?• Kaç sağlık çalışanı aşılandı?• Kaç 65 yaş üstü kişi aşı yaptınız ?• Ekonominin de ayağa kalkması için aşıda öncelikli sektörler belirlendi mi?• Bu sektörlerde kaç çalışan var biliniyor mu?• Ne kadar aşı geleceği, nasıl geleceği, aşıda B planı var mı?Özel sektörde yaprak dökümü varBir ülke düşününki hayatı boyunca hiçbir şey yönetmemiş insanlar, böyle bir dönemde siyaset ortaya koyacaklar ve vizyon geliştirecekler.Bizleri neler bekliyor biliyor musunuz ? Türkiye 2021 yılında bu krize rağmen yüzde 3 büyüme beklerken, bizde yüzde 12 civarında küçülmeden bahsediliyor.Bizleri neler bekliyor biliyor musunuz ?Bu basiretsizliğin bedelini tüm toplum ödeyecek. Özelde insanımız bir bir işletmesini, işini kaybederken, devlet de maaş ödeyebilecek bir sisteme sahip olmayacak.Türkiye para verirse maaş ödenecek, aksi ödenemeyecek.Özel sektörde ciddi bir yaprak dökümü var. Sağlık bu şekilde yönetilirken, ekonomi yönetimi var mı? İddia ediyorum bu kriz bittiğinde yüzde 50’ye yakın iş insanlarında azalma olacak.Devam edeyim:• Bankalarda tahsili gecikmiş alacaklar tavan yapacak• Kamuyu ödeyecek gelirlerde o kadar azalma olacak ki kamu maliyesi de komaya girecek• Mahkemeler davalardan kilitlenecek.• İşçiler bırakın banka taksitini, ev kirasını ödeyemeyecek.• Fakirleşme artacak.Üzgünüm ama bu ülkede sistem baştan aşağıya değişmediği sürece şimdi Covid- 19, yarın başka bir kriz, bu kırılganlık devam edecek.Kötü günler bizi bekliyor. Ama bu ülke kamusu insanına eşit davranmıyor.Üzgünüm.”