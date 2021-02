“Birileri kapanma günlerini tatil zannediyor”

İşadamı Hüseyin Umay, sorumsuz davranan insanlara tepki gösterdi: “Biz bedel öderken birileri madem tatil yapar, işimizin başına dönelim”

Umay Construction Direktörü Hüseyin Umay, sorumsuz davranan insanlara ve hükümete sosyal medya hesabından eleştirilerde bulundu

Hüseyin Umay'ın paylaşımı şöyle:

“Mağusa 4 vaka dense de, hepsi temas otelinden. Akdoğanlı ve asker temaslıları. Lefke İskele temiz. Merkez de köyler de... Lefkoşa ve Girne’den vaka gelmeye devam ediyor. Birileri bedel öderken birileri de kapanma günlerini tatil zannediyor. Sayın Hüseyin Ekmekçi’nin yazısından birkaç cümle aldım...

Ben şahsen Mağusa ve İskelenin tamamen Lefkoşa ve Girne'nin kısmen açılması görüşündeyim. Biz bedel öderken birileri madem tatil yapar işimizin başına dönelim... Benim tuzum kuru vallahi. Benim evim bahçeli, uğraşım çok sıkılmam ha 12 ay kapatsanız aşım da var dert etmem. Ancak benim sorumlusu olduğum çalışanlarım ve iş ortaklarım var, ki bu sayı aileleri ile 200’leri geçer.

Ben onları düşünürüm yoksa kapatın anasını satayım...Benim inşaatlarım durduğu yerde zaten değer kazanır...Mağazalardaki malı da depoya çekerim olur biter. Ama olmaz işte herkes kendinden sorumludur. Herkes kendini ailesini iş arkadaşlarını koruyacak be arkadaş. Lütfen ile değil ama eşşek gibi koruyacağız. Biz açılalım kendini koruyamayan vebalini çekecek. Peki siz marketlerde bulaş gördünüz mü Neden çünkü çok dikkatliyiz. Maskesiz giriş yapmayız.

Marketlere gösterdiğimiz hassasiyetimizi her yerde göstereceğiz. Vakalar 700 kusur. Her gün ortalama 60 kişi olur, 30 kişi iyileşir. Hep artı 30 kusurlardayız... 6 ay kapansak gene sıfırlanmaz.. O film bitti artık. Sıfır olması bu yönetim vizyonu ile zaten imkansız.



Foto- Hüseyin Umay

Hüseyin Umay