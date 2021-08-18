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Koronavirüs önlemlerine direnen metropolit virüs kaptı

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Koronavirüs önlemlerine direnen metropolit virüs kaptı
Yeni tip koronavirüe karşı önlemlere direnen, önlemler konusunda kimi zaman Rum makamlarını zorda bırakan ve hatta bu nedenle mahkeme önüne çıkan sözde “Omorfo (Güzeylurt) Metropoliti” Neofitos koronavirüs kaptı.
Rum radyosu hastalığın hafif semptomlarını geçirmekte olan Neofitos’a yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.
Manastırda kendini izole eden ve 28 Ağustos’a kadar da ziyaretçi kabul etmeyeceği, telefonlara da cevap vermeyeceği açıklanan Metropolitin aşı olmadığı, bundan sonra da olmayacağı açıklandı. 
 
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