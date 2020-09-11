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Korona virüs mahkemelere de sıçradı

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Yüksek Mahkeme Başkanının odacısının test sonucu pozitif çıktı. Yüksek Mahkeme Başkanı ve Sekreteri tedbir amaçlı bir haftalık izolasyona geçti

Korona virüs mahkemelere de sıçradı
 
 
 
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik'in odacısı olan Vadili sakini isminin baş harfleri S. Ş.'nin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Pozitif çıkan S. Ş.’nin mahkemelerin ikinci katında görevli olduğu ve mahkemeye gelenlerin ateşini ölçtüğü öğrenildi.
Aynı zaman profesyonel futbol hakemi de olan S. Ş.’nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde birçok temaslısı olduğu biliniyor.
Yüksek Mahkeme Başkanı ve Sekreterinin ise test sonucu negatif çıktı ve
tedbir amaçlı 1 hafta izolasyona geçti.
Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklama şöyle:
“Yüksek Mahkeme ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıç ve Personelinin bir kısmına Covid-19 PCR testi yapılmış ve Yüksek Mahkeme Başkanının Odacısının sonucu pozitif çıkmıştır. Diğer test sonuçları ise negatiftir. Yüksek Mahkeme Başkanı ve Sekreterinin test sonucu negatif çıkmış olmakla birlikte tedbir amaçlı, 1 hafta izolasyon uygulayacaklardır. Ayrıca Sağlık Bakanlığından daha fazla sayıda test yapılması istenmiştir."
 
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