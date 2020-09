Korona cezaları kapıda

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası onaylanınca karantina kurallarına uymayan kişiler, asgari ücretin 5 katı para cezası veya 1 yıla kadar hapis cezası, veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek. Maske takmayan ya da mesafe kurallarına uymayanlara da asgari ücretin onda biri para cezası uygulanacak





Maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları ve izolasyon ile karantina kurallarına uymama, toplum sağlığını tehlikeye atma gibi konuların suç sayılmasını sağlayan Yasa Önerisi Komite'den geçti.

Meclis Genel Kurul’unun pazartesi günü olağanüstü toplanarak, söz konusu Yasa tadilini onaylaması bekleniyor.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmadan, ivedilikle ve en az zararla kontrolünü hedefleyen “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları ve izolasyon ile karantina kurallarına uymama, toplum sağlığını tehlikeye atma gibi konuların suç sayılmasını ve bu suçların karşılığı olacak cezaları belirleyecek.

Kıbrıs Postası, söz konusu Yasa Önerisi’nde yer alan suçları ve bu suçları işleyenlere verilecek cezaların içeriğine ulaştı.

Yasa’nın Meclis’ten geçmesi halinde uygulanacak cezalar şöyle:

Maske zorunluluğu veya sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde, aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak.

Bakanlıkça imzalatılan taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon kuralına uymayan, veya karantina kurallarına uymayan kişiler, mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarında kadar para cezası veya 1 yıla kadar hapis cezası, veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Sosyal mesafe ve benzeri kurallara uymayan işletmeler, aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezasına çarptırılacak ve bu işletmeler 24 saat süreyle kapatılacak, organizasyon ve etkinlik derhal durdurulacak.

Söz konusu para cezalarının 30 gün içinde ödenmemesi halinde, eğer olay mahkemeye intikal eder ve mahkumiyeti yönünde karar alınırsa, aylık brüt asgari ücretin 6 katı tutarına kadar para cezası veya 1 yıla kadar hapis cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

Tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan edilen bir hastalığı olduğunu bilen ya da bilebilecek durumda olan kişiler, kamu sağlığını tehdit edecek şekilde davranması halinde, suç işlemiş olacak ve aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezası veya 1 yıla kadar hapis cezası veya her iki cezaya da çarptırılabilecek.

Kapatma kararına aykırı hareket eden işletmeler ise, mahkumiyetleri halinde; aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarında kadar para cezası veya 1 yıla kadar hapis cezası veya her iki cezaya birden çaptırılabilecek.

Öngörülen idari para cezaları ve kapatma cezası ile organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisi, Bakanlık ile birlikte Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi durumunda belediye kolluk görevlileri veya belediye sağlık personeli tarafından da kullanılabilecek.