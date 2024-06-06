Korkutan yangın

Çınarlı köyünde, yerleşim alanına yakın bir bölgede dün çıkan yangın korkulu saatler yaşattı

Çınarlı Köyünün güneyinde İncirli Mağarası mevkiinde, yerleşim alanına yakın bir bölgede dün çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Yangına itfaiye ve Sivil Savunma Teşkilat ekipleri müdahalede bulundu.Orman Dairesi’nden gelen ihbar üzerine hemen olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, yangına, 30 personel, 3 arazöz, 6 yangına ilk müdahale aracı, 1 su tankeri, 5 komuta aracı ile birlikte müdahale etti.BİR GÜNDE 4 YANGINÖte yandan havaların ısınmasıyla birlikte yangınlar da arttı. Gönendere-Pınarlı, Serdarlı, Düzce ve Lefke bölgesinde önceki gün çıkan yangınlar zarara neden oldu.Gönendere-Pınarlı Anayolunun kenarında önceki gün saat 13.30 sıralarında meydana gelen yangın sonucu yaklaşık bir dönüm arpa, 16 dönüm anız, 18 adet rulo balya, 7 adet zeytin ağacı ve yaklaşık 20 metre uzunluğundaki sulama hortumu yandı.Serdarlı’da önceki gün saat 17.30 sıralarında Karga Tuzu mevkiinde meydana gelen yangında yaklaşık beş dönüm buğday, beş dönüm anız ve beş adet zeytin ağacı yandı.Düzce köyünün kuzey kısmında önceki gün saat 16.00 sıralarında, muhtemelen elektrik trafosunun ısınıp yere atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.Yangında, toplam 45 adet rulo balya, muhtelif ölçülerdeki sulama hortumu ile damlama lastikleri, yaklaşık 10 dönüm anız, 60 dönüm kuru ot ve 400 metre uzunluğunda elektrik kablosu yandı.Lefke’de önceki gün saat 10.30 sıralarında Lefke Gazi Lisesi’nin batı kısmındaki ağaçlık alanda meydana gelen yangında, toplam 30 adet çam ağacı ve beş dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve dallar yandı.