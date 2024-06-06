Şüpheli hareketleri ele verdi

Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 70 gram uyuşturucu ele geçirildi, Zimbabweli, Kamerunlu ve Libyalı üç öğrenci tutuklandı

Lefkoşa’da önceki gün Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, park halinde bir otomobilde şüpheli olarak görülen Zimbabwe uyruklu 29 yaşındaki Philip Tafazwa Kadyaridzire'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen 24 yaşındaki Kamerunlu Carila Magha Penn'in Lefkoşa’da kaldığı evde yapılan aramada ise, yaklaşık 68 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 35 yaşındaki Libya uyruklu öğrenci Amethyst Blessedfavor tutuklandı.

Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Zimbabwe uyruklu öğrenci Philip Tafazwa Kadyaridzire, Kamerunlu Carila Magha Penn ve Libya uyruklu öğrenci Amethyst Blessedfavor Mahmie dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 4 Haziran 2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde, Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da, Küçük Kaymak Bölgesi'nde, bir araç içerisinde şüpheli halde tespit edilen zanlı Philip Tafazwa Kadyaridzire’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıdan yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu maddeyi, Küçük Kaymaklı, İsmail Beyoğlu Caddesi’nde bulunan bir apartmanda sakin Carila Magha Penn’den aldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Penn’in evinde yapılan aramada 68 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Penn ile aynı adreste tespit edilen Amethyst Blessedfavor Mahmie’nin tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, sorgulanan Penn’in uyuşturucu maddeyi 3 Haziran’da 84 gram aldığını, 2 paketini Philip Tafazwa Kadyaridzire’ye, 8 paketini ise başka şahıslara verdiğini söylediğini açıkladı.

Uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, zanlı Penn’in uyuşturucu verdiği şahısların arandığını kaydeden polis, 3 zanlının da 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

