Körfez Ticaret Odası ile işbirliği

KTTO ile Körfez Ticaret Odası arasında “Kardeş Oda” protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Körfez Ticaret Odası arasında “Kardeş Oda” protokolü imzalandı. Protokol ile iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak projeler yürütülmesi ve ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Uykun ve beraberindeki genç girişimciler ülkede temaslarda bulundu.

Ziyaret çerçevesinde iki kurum arasında iş birliklerinin geliştirilmesi, her iki kurumun üyeleri, personeli veya toplumları yararına ortak projeler yürütülmesi ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan “Kardeş Oda” protokolü de imzalandı.

Protokole KTTO Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu ve Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Uykun imza koydu.

