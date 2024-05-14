Hemşireler, Dünya Hemşireler Günü etkiliğinde sitemlerini dile getirdi. Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen “Sağlıkta şiddet için verilen sözler nerede? Başbakan’dan randevu talep ettik, bu talebe 148 gündür yanıt alamadık. Bize verilen hiçbir söz tutulmadı” dedi

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası da bu kapsamda Lefkoşa Elysium Park’ta etkinlik düzenledi.

İlk sözü alan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, hemşirelerin görmezden gelinmeye, küçümsenmeye, aşağılanmaya çalışıldığını savunarak, şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

“Sağlıkta şiddet için verilen sözler nerede?” diye soran Özgöçmen, mevsimlik işçi adı altında işe alınan meslektaşlarına saygısızlık yapıldığını kaydetti.

“Bizlere çözüm önerisi bulun, gelin dediniz. Bulduk, geldik” diyen Özgöçmen, Başbakan’dan 18 Aralık 2023’te randevu talep ettiklerini, bu talebe 148 gündür yanıt alamadıklarını söyledi.

Özgöçmen, "Başbakanlıkta kendilerine gösterilen muameleyi" de eleştirdi.

eçmişte uzaktan gelen hemşirelerin ulaşımının Sağlık Bakanlığı uhdesinde ve minibüs aracılığıyla sağlandığını, vazgeçilen bu uygulama için eylem yaptıklarını söyleyen Özgöçmen, “Bize verilen hiçbir söz tutulmadı” dedi.

Özgöçmen, risk ödemelerinin de yapılmadığını, kendilerine bu konuda söz verilmesinin üzerinden 1 buçuk yıl geçtiğini söyledi.

“Nüfusumuz kaçtır?” diye soran Özgöçmen, sağlık yapılanmasının daha düzgün olabilmesi için nüfusun bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin olası bir depreme hazır olup olmadığını soran İbrahim Özgöçmen, “İddiam odur ki hazır değildir. Olası bir yıkımda KKTC sağlığı da iflas eder” dedi.

Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen de, özel sektörde çalışan hemşirelere asgari ücret verilmesini etik ve mantık dışı bulduklarını kaydederek, meslek kodlarına göre asgari yatırım basamakları olacak şekilde yasal düzenlemeler getirilmesini talep etti. Özgöçmen, “Hemşirelerin milyonları kazandırdıkları bazı özel hastaneler tarafından asgari ücretle çalıştırılmalarını ve sömürülmelerini şiddetle kınıyoruz.” dedi.

