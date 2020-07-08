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Koopbank'tan "Hatıra Ormanı” projesi

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Koopbank'tan "Hatıra Ormanı” projesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, Genel Müdür Kemal Ataman ve banka yetkililerinden oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Koopbank heyeti Bakan Oğuz’a, “Koopbank Hatıra Ormanı” kurulmasıyla ilgili taleplerini iletti.

Bakan Oğuz da ağaçlandırma, ormanların korunması ve farkındalığın geliştirilmesi yönünde yapılan talepleri ve çalışmaları olumlu karşıladıklarını belirtti.

Görüşmede Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da hazır bulundu.

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