"KKTC’ye yatırımlar yapmaya devam edeceğiz"

Türkiye'de Meclis Başkanı Zorlu Töre ile görüşen TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde KKTC’ye yatırımlar yapmaya devam edeceklerini vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, temaslarda bulunmak ve konferans vermek üzere Ankara ve Kırşehir illerini kapsayan bir program dahilinde Türkiye’ye gitti.

Başkan Töre, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Töre ve Bak burada basına açıklamalarda bulundular.

Milli meselelerde görüş ve düşüncelerini konferanslar vasıtasıyla dile getirdiklerini ifade eden Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünün kendilerine rehber olduğunu kaydetti.

Erdoğan’ın iki yıl üst üste BM Genel Kurulunda Kıbrıslı Türkler için yapmış olduğu çağrıların kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Töre, Anavatan'ın Kıbrıs Türkü için yapmış olduğu projelerin ambargoların hafifletilmesine vesile olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da konuşmasında Başkan Töre’yi Ankara’da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde KKTC’ye yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs’ın kendileri için milli dava olduğuna işaret eden Bak, bu noktada gençlerin bilinçlenmesi adına üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme arzusunda olduklarını belirtti.

Kısa bir süre önce KKTC’de bulunduğunu anımsatan Bak, seçimler sonrası yeniden KKTC’ye geleceğini ifade etti.

Başkan Töre, yine Ankara Esenboğa Havalimanı'nda eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve eski Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile bir araya geldi.

Töre, Arınç’a Türkiye’de yapacağı temaslar hakkında bilgiler verirken, Kıbrıs sorunu konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara Üniversitesi’nde "Dünden Bugüne Kıbrıs Türkeri’nin Haklı Mücadelesi" başlığıyla konferans verdi.

Başkan Töre, KKTC topraklarının ne Amerika, ne Avrupa ne de Birleşmiş Milletlerin değil aziz şehitlerin hediyesi olduğunu söyledi.

Töre, Kıbrıs adasının kuzeyindeki Türk devletinin, Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olduğunu ifade ederek, Mehmetçik ve mücahidin bu topraklarda birlikte can verdiğini söyledi.

Kıbrıs’ın milli bir dava olduğuna ve sadece Kıbrıslı Türklerin değil Türk milletinin davası olduğuna işaret eden Töre, Kıbrıs’ta oynanmak istenen oyunlara karşın uyanık olmak gerektiğini ifade etti.

Rumların halen Kıbrıs’ı bir “Helen Devleti” yapma düşüncesinde olduğuna değinen Töre: “Tarihimize, milletimize, ordumuza, şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkacağız. Ancak bu şekilde yola devam edebiliriz. En küçük bir yanılgıya düştüğümüz anda, gelecekte büyük felaketler bizi bekleyebilir” dedi.

