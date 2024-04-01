KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay çarşamba günü anılıyor

KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay, 35'inci ölüm yıl dönümünde çarşamba günü mezarı başında anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığının organize ettiği anma töreni, 3 Nisan Çarşamba günü Karaoğlanoğlu Mezarlığında yer alacak. Tören saat 10.00’da başlayacak.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak konuşma yapacak. Törende KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay'ın ailesi adına emekli Büyükelçi Peker M. Turgud konuşma yapacak.

