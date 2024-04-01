banner913
banner932
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
8 0
KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor
KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor
16 0
 
Türkiye yerel seçimlerinde zafer CHP’nin
Türkiye yerel seçimlerinde zafer CHP’nin
28 0
Asgari ücret zamlarla eriyip gitti!
Asgari ücret zamlarla eriyip gitti!
66 0
Gençlerin inadı inat
Gençlerin inadı inat
23 0
Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe
Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe
22 0
Rumların sağlık ve DNA haritası hazırlanıyor
Rumların sağlık ve DNA haritası hazırlanıyor
29 0
banner1012

Meclis Başkanı Töre, “Adalet için koşuyoruz” temalı maratona katılacak

banner1020

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şampiyon Melekler anısına düzenlenecek, “Adalet İçin koşuyoruz” temalı “Dörter Famagusta Marathon” adlı organizasyona katılacağını açıkladı.

banner974
Meclis Başkanı Töre, “Adalet için koşuyoruz” temalı maratona katılacak
banner971

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Şampiyon Melekler Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Töre’yi Şampiyon Melekler anısına 7 Nisan’da düzenlenecek, “Adalet İçin koşuyoruz” temalı “Dörter Famagusta Marathon” adlı organizasyona davet etti.
Töre, burada yaptığı konuşmada 6 Şubat’ta yaşanan “asrın felaketi” sonrasında acı çektiklerini ve çekmeye devam ettiklerini, böyle bir acıyı  belleklerinden silmenin mümkün olmadığını söyledi.
Depremde Türkiye’de de birçok insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Töre, “Önemli olan depreme karşı dayanıklı yerlerin tespit edilerek yapı denetim kurallarına uyan binalar inşa etmektir” dedi.
Töre, adaletin herkese lazım olduğunu ve adalet yerini bulsun diye çalışmak gerektiğini, mahkemeden çıkacak kararın da ailelerin acısını dindirmeye yetmeyeceğini ifade etti.
Töre, dünyanın hiçbir yerinde insanların depremden hayatını kaybetmemesini diledi.
Konuşma sonunda Uluçay, Töre’ye 7037 numaralı koşu numarasını takdim etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.