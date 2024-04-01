Meclis Başkanı Töre, “Adalet için koşuyoruz” temalı maratona katılacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şampiyon Melekler anısına düzenlenecek, “Adalet İçin koşuyoruz” temalı “Dörter Famagusta Marathon” adlı organizasyona katılacağını açıkladı.



Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Şampiyon Melekler Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Töre’yi Şampiyon Melekler anısına 7 Nisan’da düzenlenecek, “Adalet İçin koşuyoruz” temalı “Dörter Famagusta Marathon” adlı organizasyona davet etti.

Töre, burada yaptığı konuşmada 6 Şubat’ta yaşanan “asrın felaketi” sonrasında acı çektiklerini ve çekmeye devam ettiklerini, böyle bir acıyı belleklerinden silmenin mümkün olmadığını söyledi.

Depremde Türkiye’de de birçok insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Töre, “Önemli olan depreme karşı dayanıklı yerlerin tespit edilerek yapı denetim kurallarına uyan binalar inşa etmektir” dedi.

Töre, adaletin herkese lazım olduğunu ve adalet yerini bulsun diye çalışmak gerektiğini, mahkemeden çıkacak kararın da ailelerin acısını dindirmeye yetmeyeceğini ifade etti.

Töre, dünyanın hiçbir yerinde insanların depremden hayatını kaybetmemesini diledi.

Konuşma sonunda Uluçay, Töre’ye 7037 numaralı koşu numarasını takdim etti.

