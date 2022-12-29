“KKTC’nin egemenliği tanınmalı”



“Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği Konfreansı”nda konuşan Konferans Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş “KKTC, stratejik konumu, enerji potansiyeli, canlı ve cansız kaynakları ve son derece önemli ticaret yolları üzerindeki konumu ile Akdeniz bölgesinde çok önemli bir role sahiptir. Ayrıca doğal gaz açısından da çok önemli bir güzergâh üzerindedir. Bu durum KKTC’yi enerji kaynakları açısından küresel güçlerin rekabet alanlarından biri haline getirmiştir” ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz’de 2009’dan bu yana İsrail, Kıbrıs ve Mısır açıklarında (Leviathan, Tamar, Afrodit ve Zohr sahaları) bir dizi büyük ölçekli enerji kaynağı keşfi yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Gökçekuş, konferans boyunca vurgulanan önemli tezlerden birinin de “KKTC’nin kara, deniz ve hava egemenliğinin tanınması” olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökçekuş, “Bu, Doğu Akdeniz’de Türk hukuki ve siyasi haklarının savunulması için elzemdir ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın atacağı yayılmacı adımı engellemenin tek yoludur” dedi.



