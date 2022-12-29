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“Orta Doğu’daki devletler de hak iddia ediyor”

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“Orta Doğu’daki devletler de hak iddia ediyor”
Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği Konfreansı”nda konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İkti̇sadi̇ ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soyalp Tamçelik  “Kıbrıs meselesinde muhataplarımız Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İngiltere olsa da diğer aktörlerin Doğu Akdeniz’den hak talep etmesi nedeniyle ODAK (Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs.) doktrinine ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.
Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, “Deniz yetki alanlarında yaşanan sıkıntıları sadece Güney Kıbrıs, KKTC ve Yunanistan açısından değerlendirmek gibi bir yanlışa düşmememiz gerekir. Orta Doğu’daki karasal devletler de Doğu Akdeniz’deki deniz kütlesinden hak iddia etmektedir. Bu anlamda, Orta Doğu’daki sorun bir ölçüde Doğu Akdeniz’e  de aktarılmıştır. Doğu Akdeniz sorunu bir ölçüde Orta Doğululaştı, genişletildi ve bir ölçüde AB de işin içine çekildi. Bu nedenle Türk dış politikasını salt Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinden okumak doğru olmayacaktır” ifadesini kullandı.
 
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