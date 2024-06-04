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KKTC’nin dijital dönüşümünde “Snipesec” imzası

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Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu’nun oluşturulmasına imkan veren yasa çalışmalarına önemli katkılarda bulunan, Bilişim ve Siber Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Arif Sarı, Başbakan Ünal Üstel tarafından teşekkür plaketi ile onurlandırıldı

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KKTC’nin dijital dönüşümünde “Snipesec” imzası
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KKTC'nin dijital geleceği için önemli bir aşama daha kaydedildi.
Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu nihayet çalışmalarına başladı. Başbakanlığa bağlı olarak hizmet vermeye başlayacak kurumun oluşturulmasına imkan veren Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasası yaklaşık 25 yıldır gündemdeydi.
Yasa çalışmalarına yaklaşık 15 boyunca önemli katkılarda bulunan, Bilişim ve Siber Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Arif Sarı, Başbakan Ünal Üstel tarafından teşekkür plaketi ile onurlandırıldı. KKTC’nin ilk ve tek uluslararası akredite bilişim ve siber güvenlik şirketi Snipesec'in kurucusu ve CEO’su olan Prof. Dr. Arif Sarı'ya teşekkür plaketi ve belgesini, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan takdim etti.
SARI: ÜLKEMİZİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKI KOYMAKTAN GURUR DUYUYORUZ
KKTC’nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını belirten Prof. Dr. Sarı, ülkenin daha güçlü bir dijital altyapıya sahip olması ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunabilmesi için Snipesec olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi. Prof. Dr. Arif SARI Hakkında Bilişim ve Siber Güvenlik Uzmanı, Akademisyen Prof. Dr. Arif Sarı, KKTC’nin ilk ve tek uluslararası akredite bilişim ve siber güvenlik şirketi Snipesec'in kurucusu ve CEO'sudur. Güvenlik, Kriptografi ve Sistem Güvenliği alanlarında yüzlerce makale ve 25'ten fazla uluslararası kitabın yazarı veya ortak yazarı olan Prof. Dr. Sarı; Açık Kaynak İstihbaratı, Siber Suç ve Siber Terörizm üzerine çalışmaları ile tanınmaktadır. Ulusal Güvenlik Duvarı Projesi “Seddülbahir’’in mimarı olan Sarı, Kıbrıs, Türkiye ve Estonya’da büyük ölçekli veri merkezi altyapı projelerini yönetmiş ve Güvenlik Operasyon Merkezi ekipleri kurmuş, yurt içi ve dışında hükümet ajanslarına ve özel şirketlere teknik eğitimler vermiştir.
 
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